Loeb commence par la victoire à Baja España Aragón

23/07/2021 à 14:31 CEST

La première journée du Trophée Baja España Aragón-Avatel 2021 a été marquée par une intense bataille entre les principaux favoris. Avec une seule spéciale, les 180 kilomètres ont provoqué des changements notables dans le classement tout au long des trois points de chronométrage intermédiaires, avec la victoire du Français Sébastien Loeb (BRX).

Terranova et Oliveras ils ont donné le ton dans les 48 premiers km, avec une cadence très élevée au volant du BRX atteignant 17 & rdquor; à Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja et 32 ​​& rdquor; à Nani Roma et lex Haro. De moins en plus, ils ont commencé Loeb et son nouveau copilote Fabien lurquin. 57 secondes de retard sur le leader dans les 48 premiers kilomètres, le Français a trouvé de meilleures sensations et un meilleur rythme pour prendre la deuxième place de l’étape de 100 km, à seulement 5 & rdquor; du polonais Holowczyc. Le classement a encore une fois subi un virage avec Holowczyc, Loeb et Roma séparés de seulement 40 secondes et avec Al-Attiyah et Baumel accélérer le rythme avec le Toyota Hilux.

La victoire partielle a été pour Sébastien Loeb avec 1 & rdquor; différence avec Al-Attiyah qui a récupéré plus d’une minute des Français en un peu plus de 30 kilomètres. La troisième position au général à la fin de l’étape a été pour Mattias Ekstrom et Emil Bergkvist à 1’43 & rdquor; du chef. Le premier espagnol du classement est Nani Rome qui partira demain samedi à 14h15 & rdquor; de Loeb.

“Nous avons eu une petite erreur de navigation et une crevaison, mais le rythme était bon, j’ai bien roulé et nous avons bien atteint la fin”, a-t-il expliqué. Loeb, tandis que son coéquipier de l’équipe BRX Nani Rome Il a souligné que “nous en apprenons encore sur la voiture. Nous avons crevé une fois et puis à partir du km 50 j’ai commencé à avoir des problèmes de freins et j’ai dû ralentir et déjà au km 100 je n’avais pas de freins. Nous devons comprendre et voir comment on peut mieux refroidir le freinage, mais vu comment tout s’est passé, je suis très heureux Demain sera un jour pour survivre & rdquor ;.

Pour sa part, Nasser Al-Attiyah Il a souligné que “c’était une journée difficile, tout le monde a eu des problèmes avec les pneus mais l’important était de finir. Demain sera un autre jour et nous essaierons de nous battre pour gagner la Baja Aragón.

Au sein du Championnat d’Espagne des Rallyes TT-Avatel, Nani Roma et lex Haro en tête du classement provisoire devant Tiago Reis et Valter Cardoso à 34 & rdquor; du BRX de Catalan. La troisième position est pour Joao Ramos et Filipe Palmeiro. BARREDA DOMINA À MOTO

Dans la catégorie motos et quads, Joan Barreda a signé le meilleur temps de la première spéciale du jour, un prologue de 5,2 km. Le pilote Honda a franchi la ligne d’arrivée avec 4,1 & rdquor; secondes d’avance sur Tosha schareina et 6.2 & rdquor; sur Lorenzo Santolino, les trois premiers classés de la Super Spéciale chronométrée.

En quad, Mario Gajón a remporté la première victoire partielle du Trophée Baja España Aragón-Avatel et a mené par 4.4 & rdquor; à la Yamaha de Jorge Lafarja. La troisième place sur la scène revient à une autre Yamaha, celle de Jérôme Connart.

Dans le Baja Aragón Motorcycle Open, triomphe dans le prologue pour Albert Martín avec seulement 0,7 & rdquor; secondes de différence sur Roberto Pedrero.