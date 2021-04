Loeb et Gutiérrez, les meilleurs lors de la journée d’ouverture de l’Extrême E

04/03/2021 à 15:48 CEST

.

Le français Sébastien Loeb et l’espagnol Cristina Gutierrez (Team X44) a terminé en premier la séance de qualification de la première manche du nouveau championnat «Extreme E», pour véhicules tout-terrain à propulsion électrique, dans la province saoudienne d’Al-Ula.

Après quatre tours, répartis sur la séance du matin et de l’après-midi, Loeb et Gutiérrez ils ont pris d’assaut la première place de la séance de qualification, avec un temps cumulé de 21: 55.998.

Dans la séance du matin, ils ont signé un temps de 10: 48.067 que seuls le suédois Johan Kristoffersson et l’Australienne Molly Taylor, de l’équipe ont amélioré Rosberg Xtreme Racing, mais une pénalité pour excès de vitesse les a vus tomber à la troisième place à la fin de la journée et abandonner la tête.

Les Espagnols ont profité de cet incident Carlos Sainz et Laia Sanz, collègues de l’équipe Acciona Sainz XE. Ils ont été placés en deuxième position après avoir perdu 41 097 secondes par rapport à Sébastien Loeb et Cristina Gutierrez.

Les trois meilleures paires des séances de qualification ont atteint la demi-finale dimanche et ont ajouté leurs 12, 11 et 10 premiers points, respectivement. Sur ces trois, cependant, seuls deux pourront se qualifier pour la finale avec une voiture de la « Crazy Race », dans laquelle s’affronteront les quatrième, cinquième et sixième classés de la journée de samedi.

Cette troisième place en finale reviendra au Suédois Timmy Hansen et l’anglais Catie munnings (Andretti United Extreme E), pour les Britanniques Oliver Bennett et l’italien Christine Giampaoli Zonca (Hispano-Suiza Xite Energy Team) ou pour les Britanniques Bouton Jenson et le suédois Mikaela Ahlin-Kottulinsky (JBXE).

Les trois pires de la journée, quant à eux, joueront le Shoot Out ce dimanche. Il s’agit des Américains Prix ​​Sara et Kyle Leduc (Chip Ganassi Racing), le Suédois Mattias Ekström et l’allemand Claudia Hürtgen (Abt Cupra XE4?) Et les Britanniques Jamie Chadwick et le français Stéphane Sarrazin (Veloce Racing).

L’Extrême E, créé par les Espagnols Alexandre Agag et l’ancien chauffeur brésilien Gil de Ferran, est un concours qui réunit dix équipes composées d’un homme et d’une femme et se déroule dans cinq lieux affectés par le changement climatique dans le but de donner de la visibilité et de sensibiliser à cette problématique. Le concours promeut également l’égalité des sexes avec le même nombre de participants masculins et féminins.

Après la manche inaugurale en Arabie saoudite, le nouveau championnat Extreme E se rendra au Lac Rose de Dakar, dans Sénégal, scène du 29 au 30 mai du deuxième essai. Plus tard, la caravane se déplacera à Russell Glacier, Groenland (28-29 août), à Amazonie brésilienne (23-24 octobre) et à Patagonie argentine, qui mettra fin au concours les 11 et 12 décembre.