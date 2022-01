Loeb prend la septième étape et Sainz est troisième

01/09/2022

Le à 13:41 CET

La septième étape de Dakar 2022 a débuté après la journée de repos pour donner le coup d’envoi de la deuxième semaine du rallye. A cette étape vers Al-Dawadimi le terrain promettait des dunes, du sable et un labyrinthe de pistes pour les voitures.

Terranova a été le premier à prendre le départ après avoir remporté la sixième étape à propos de l’Audi de Mattias Ekström. Giniel de Villiers est parti, après la levée de sa pénalité de 5 heuress, avec l’intention de revenir se battre pour le titre contre Al-Attiyah et Sébastien Loeb.

Mattias Ekström a pris la tête au premier point de contrôle avec sept secondes d’avance sur Al-Attiyah et 27 secondes sur Giniel de Villiers alors que Loeb était déterminé à rattraper le temps perdu dans la sixième étape. Le groupe de tête dans lequel ils se trouvaient Lategan, Sainz, Loeb, Ekström et Al-Attiyah il est resté très serré dans le premier km de l’étape où la moindre petite erreur leur faisait perdre des positions.

Carlos Sainz a pris la tête au km 77 avec Loeb sur ses talons. L’Espagnol a réussi à conserver l’avance sur Loeb pendant une bonne partie de l’étape mais le Français a tenu bon à seulement 4 secondes de Sainz et a finalement réussi à se positionner en tête, Lategan les suivant de près à deux minutes.

Loeb apparaît en tête provisoire au km 220 avec un Carlos Sainz qui n’arrive plus à le suivre et compte plus de trois minutes de retard sur les Français. Pendant ce temps, Giniel de Villiers a subi un coup sévère et s’est arrêté au km 198 en attendant l’aide de Lategan, son coéquipier. Les hommes de Toyota ont réussi à réparer la panne mais Villiers a perdu une heure et Lategan 40 minutes.

Sébastien Loeb a poussé fort et s’est planté au km 299 avec 5 minutes d’avance sur Sainz et 6 minutes sur Al-Attiyah. Yazeed Al-Rajhi passe 4e à près de 9 minutes de Loeb et Stéphane Peterhansel, après une belle remontée, clôt le Top 5 provisoire.

Enfin, après avoir maîtrisé la plupart des 400 km de Riyad à Al Dawadimi, Sébastien Loeb remporte la 7ème étape du Dakar avec 5’26 » d’avance sur Al-Attiyah qui est deuxième Oui Carlos Sainz montre qu’il peut aller vite avec l’Audi et prend la troisième position.