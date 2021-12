Loeb signe un retour de Ford en championnat du monde des rallyes

21/12/2021

Act à 17:10 CET

Sébastien Loeb , le pilote le plus titré de l’histoire du WRC, avec neuf couronnes, réapparaîtra en Championnat du Monde au volant d’une Ford Puma Hybrid 1 lors de la première manche du calendrier 2022, le Rallye de Monte-Carlo, du 20 au 23 janvier , après avoir participé au Dakar avec BRX. Ce mardi l’équipe M-Sport Ford a officialisé son accord avec le champion de France de 47 ans, ainsi que l’inscription pour toute la saison du Français également. Adrien Fourmaux, 26 ans.

Loeb, qui a quitté le Championnat du monde des rallyes avec une dernière apparition sporadique au Rallye de Turquie 2020 et a terminé troisième sur le podium, a testé le Ford Puma Hybrid 1 à plusieurs reprises ces dernières semaines, donc son passage à M-Sport était un secret avec des voix. Le programme (partiel) qu’il mènera à son retour dans le championnat n’est pas finalisé, mais il continuera en tant que mentor des pilotes de l’équipe, qui a Craig Breen, Gus Greensmith et le jeune Fourmaux.

En ce moment, au départ de Monte-Carlo, qui a gagné sept fois, Loeb rencontrera deux autres vainqueurs du rallye mythique : le Belge Thierry Neuville et Le français Sébastien Ogier, qui a remporté cette année son huitième titre mondial et a renoncé à égaler le record des neuf couronnes de son compatriote, car il ne disputera pas tous les tests l’année prochaine et signera ainsi une retraite progressive à 38 ans.

« C’est agréable de travailler avec M-Sport, c’est une équipe très professionnelle et ils savent comment construire de bonnes voitures », a déclaré Loeb dans le communiqué de M-Sport. « Je suis heureux de travailler avec eux. Depuis le début de ma carrière je me battais contre Ford, mais j’ai toujours su que Malcolm est quelqu’un de très impliqué dans l’équipe et passionné de rallye, nous avons toujours eu de bonnes relations. Je suis très excité pour Monte-Carlo. C’est vraiment un défi passionnant », a ajouté le Français, qui était autrefois le grand porte-drapeau de Citroën en WRC et après ses adieux au Championnat du Monde en 2012, il a participé à quelques rallyes avec Hyundai.

« Ce fut un plaisir de découvrir la nouvelle technologie dans les voitures Puma Rally1, je pense qu’elle est assez similaire aux voitures 2017, mais avec un système hybride supplémentaire. Cela la rend plus difficile à utiliser et c’est excitant d’avoir quelque chose de nouveau à gérer Quand j’ai testé la voiture, j’ai été très impressionné par son équilibre et sa puissance avec l’hybride, j’ai vraiment apprécié », ajoute Loeb, qui après avoir rompu avec son copilote de longue date Daniel Elena , avec qui il ne s’inscrivait pas dans son aventure dakaroise, il sera accompagné à Monte-Carlo par le copilote Isabelle Galmiche.

Pour sa part, le patron de l’équipe Malcom Wilson a avoué que « j’étais sur le point de conclure un accord avec Loeb en 2005, mais malheureusement à ce moment-là nous n’avons pas pu le finaliser. Cependant, avec l’arrivée du nouveau règlement Rally1 pour 2022, et suite à discussions avec Red Bull, nous avons tous les deux contacté Seb pour voir s’il serait intéressé à tester les nouvelles voitures. Il l’était, il l’a fait et maintenant nous pouvons dire qu’il rejoindra l’équipe l’année prochaine. M-Sport à un pilote dévoué, et je suis convaincu qu’il est capable de fournir un résultat fantastique, tout en étant un excellent mentor pour nos autres pilotes. Il nous aura peut-être fallu plus de 16 ans pour concrétiser cet accord. mais c’est merveilleux de le voir enfin arriver. »