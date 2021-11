L’œil de l’attaquant de Naples Victor Osimhen «est sorti de sa prise» et avait besoin de six plaques et de dix-huit vis pour réparer une blessure faciale d’horreur

Victor Osimhen a eu besoin de 18 vis insérées dans sa pommette après que son œil « soit sorti de la prise » lors d’une collision avec le défenseur de l’Inter Milan Milan Skriniar.

L’attaquant de Naples a dû être soigné lors de la défaite 3-2 et s’est cassé la pommette et la cavité elle-même, avec six plaques également vitales.

.

Osimhen est un garçon chanceux après la collision avec Milan Skriniar

Osimhen devra désormais faire face à une période de trois mois sur la touche pour faciliter le processus de récupération, la force de l’impact étant comparable à l’écrasement de son visage « sous une presse ».

Gianpaolo Tartaro, le chirurgien qui a soigné le jeune homme de 22 ans mardi, a admis que c’était un processus compliqué à conclure et qui nécessitait des mesures aussi importantes.

« Il avait une série de fractures, c’était comme si sa tête s’était retrouvée sous une presse », a déclaré Tartaro. Corriere dello Sport plus tôt cette semaine.

« L’œil est sorti de son orbite. Ce n’est pas simple du tout, en fait c’est très délicat en raison de l’écrasement de l’alvéole, en raison de la courbure de l’os malaire [which is] pratiquement détruit.

.

L’attaquant de Naples a subi une fracture de la pommette et de l’orbite

« Les différentes fractures, pas seulement la pommette, ont évidemment entraîné des complications et six plaques et 18 vis ont dû être insérées. »

Bien qu’Osimhen puisse reprendre ses activités en 2022, Tartaro a admis que l’attaquant devra probablement porter un masque spécial pour protéger son visage lors de son retour.

« [Surgery] a pris trois heures, nous avons dû le couper à trois endroits sur son visage », a-t-il poursuivi.

« Il faut maintenant se pencher sur un masque spécial pour son cas. Ce n’est pas quelque chose de banal, il y a un culot là-dedans, c’est tout très difficile. Nous verrons comment sa situation évolue.

.

Le joueur de 22 ans manquera la Coupe d’Afrique des Nations en janvier 2022

« Victor doit être très prudent car s’il y a un problème, il doit retourner au bloc opératoire », a-t-il conclu.

Luciano Spalletti sera probablement dévasté par la nouvelle, avec Napoli en tête de la Serie A à la différence de buts et Osimhen contribuant neuf buts en 14 apparitions.