L’œuf de Pâques Assassin’s Creed de Far Cry 6 tue des joueurs

Une haute tour de pierre. Une botte de foin ci-dessous. Le cri d’un aigle. Si vous avez été conditionné par des années à jouer à des jeux Ubisoft, voir tout cela à la fois signifie une chose : sauter.

Oui, pas dans Far Cry 6.

Far Cry 6, sorti la semaine dernière sur PlayStation, Xbox et PC, est la dernière feuille Excel tridimensionnelle à gros budget d’Ubisoft. Fondamentalement, il joue la même chose que les précédents jeux Far Cry : du point de vue de la première personne, vous explorez un monde ouvert incroyablement vaste, tirant souvent sur des personnes sur votre chemin, escaladant parfois des structures pour obtenir un point de vue. Au sommet de l’une de ces structures dans la zone de départ, vous rencontrerez une référence incontestable d’Assassin’s Creed.

Si vous voulez le voir vous-même, rendez-vous ici.Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Assassin’s Creed, bien sûr, est l’autre série populaire de feuilles Excel tridimensionnelles à gros budget d’Ubisoft. Bien que la formule change d’une entrée à l’autre, dans l’ensemble, les jeux Assassin’s Creed jouent de la même manière : d’un point de vue à la troisième personne, vous explorez un monde ouvert incroyablement vaste, poignardant souvent des personnes sur votre chemin et escaladant plus souvent des structures pour obtenir un point de vue. Au sommet de certains d’entre eux, vous pouvez effectuer ce qu’on appelle un « acte de foi » – le vrai nom du mouvement – et faire, par exemple, les deux tiers d’un front flip dans une botte de foin, qui dans certains cas représente des centaines de pieds ci-dessous. Hourra pour la physique. Vous entendrez également un aigle, la mascotte officielle des assassins, pousser un petit cri.

Cela a été un élément de gameplay commun pendant – oh non, mes rides et mes gris – une décennie et demie. Alors, pouvez-vous vraiment me reprocher d’essayer de faire un acte de foi ? Malheureusement, cela n’a pas si bien fonctionné :

Je ne suis en aucun cas le seul dans ce cas. La semaine dernière, un utilisateur de Reddit a partagé un message d’intérêt public, exhortant les joueurs à éviter leurs instincts Assassin’s Creed. (« C’est un piège », ont-ils écrit.) Un autre a posté un clip presque identique à celui ci-dessus, à l’exception du fait qu’il descend pendant la journée plutôt que la nuit. Les deux messages regorgent de personnes disant qu’elles sont tombées dans le même piège, ou riffant sur les noms de ce qu’une réalisation pourrait être appelée. « Splat » est un bon. Tout comme « Old Habits », « Requiescat in Pace » (un refrain du protagoniste d’Assassin’s Creed Ezio Auditore) et « Die Hard ». (« Fell For It » – NDLR)

« C’est toujours un acte de foi », a écrit un utilisateur de Reddit. « Mais la foi était mal placée. »