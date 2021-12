Deux des émissions les plus en vogue de Netflix viennent de se croiser. Les fans de la saison 2 d’Emily à Paris ont eu droit à un œuf de Pâques très subtil qui, comme certains le théorisent maintenant, peut taquiner un crossover potentiel dans la ville de l’amour. Attention : cet article contient des spoilers pour Emily in Paris Season 2 et You Season 3.

Lorsque Vous êtes revenu pour sa troisième saison sur la plate-forme de streaming en octobre, la saison 2 a pris fin, avec Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) s’adaptant à la vie en banlieue en attendant l’arrivée de leur enfant. Après la naissance de leur petit garçon, de nombreux ajustements difficiles et bien sûr quelques meurtres, la saison s’est terminée avec Love dead, Joe simulant sa mort et une toute nouvelle obsession qui a vu Joe voyager à l’étranger à Paris. Sa nouvelle obsession est Marianne (Tati Gabrielle), une bibliothécaire à Madre Linda qui échappe de justesse à la colère de Love et qui a exprimé son désir de retourner à Paris si elle obtenait la garde de sa fille.

Avance rapide de quelques mois, et Emily à Paris est revenue sur Netflix pour sa deuxième édition le 22 décembre, reprenant au lendemain de la finale de la saison 1 avec Emily (Lily Collins) décidant enfin de poursuivre son cœur avec le chef parisien hunky, Gabriel (Lucas Bravo), malgré sa relation avec Camille (Camille Razat). Dans une scène de la saison, le collègue d’Emily, Luke (Bruno Gouery), a donné des conseils décents, ainsi qu’un œuf de Pâques. Dans la scène, Luke a conseillé à Emily, « ne perdez pas de temps avec des filles ou ne pensez pas à Marianne No. 1 ou Marianne No. 2. Ne sortez jamais avec une femme nommée Marianne. Jamais. » La ligne, bien sûr, pourrait facilement être considérée comme un lien avec vous et Marianne étant à Paris, certains téléspectateurs allant jusqu’à théoriser la ligne comme un croisement.

S’il reste à voir s’il y aura un crossover You and Emily in Paris, la showrunner de You Sera Gamble a précédemment confirmé à E! News que la quatrième saison à venir resterait dans la ville de l’amour. Elle a déclaré au point de vente qu’elle « adorerait faire une saison où Joe sortirait des États-Unis et serait un poisson américain hors de l’eau ». Elle a ensuite évoqué l’idée dans une interview ultérieure avec Entertainment Weekly, partageant qu’elle pensait que « Joe est génial quand il est dans un environnement qui ne lui est pas naturel, qui lui est étranger. Donc littéralement étranger pourrait être très cool. Et c’est un grand, vaste monde là-bas. »

Les deux premières saisons d’Emily à Paris sont disponibles en streaming sur Netflix aux côtés des trois saisons de You. Le thriller Netflix a été renouvelé pour une quatrième saison quelques jours seulement avant sa troisième sortie, bien qu’une date de première et un synopsis de la saison 4 n’aient pas été publiés. Emily à Paris n’a pas encore été reprise pour une troisième saison.