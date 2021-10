L’œuvre d’art cachée de Picasso découverte alors que les scientifiques utilisent une technologie révolutionnaire sur la peinture | Sciences | Nouvelles

Surnommé The Lonesome Crouching Nude, le portrait d’une femme nue et recroquevillée était caché sous un autre tableau de la célèbre période bleue de Picasso. Les analyses de fluorescence aux rayons X ont révélé pour la première fois le portrait peint en 2010, sous le chef-d’œuvre de 1903, The Blind Man’s Meal. Des doctorants de l’University College London (UCL) ont maintenant entièrement recréé la peinture cachée en utilisant une combinaison révolutionnaire d’impression 3D et d’intelligence artificielle.

Leurs efforts seront mis en lumière ce mois-ci lors du premier festival Deep AI à la Morf Gallery de Londres.

Selon les experts, le surréaliste espagnol a peut-être peint sur la femme pour économiser sur des matériaux coûteux.

Bien que la période bleue soit souvent considérée comme l’une des périodes artistiques les plus célèbres de Picasso, il était encore assez pauvre en 1903 lorsque Le repas de l’aveugle a été peint.

Anthony Bourached de l’Institut de neurologie de l’UCL Queen Square a déclaré : « Nous pensons que Picasso a probablement peint cette pièce avec réticence.

« C’était courant pour son travail de la période bleue car c’était au début de sa carrière et les matériaux étaient chers.

« En outre, son apparition à l’arrière-plan de l’une de ses pièces bleues les plus célèbres, La Vie, indique qu’elle était probablement importante pour lui. »

Le portrait de la femme nue peut être vu à l’arrière-plan de La Vie comme l’une des deux toiles inachevées, debout derrière une femme embrassant un homme et une mère tenant un enfant.

La Vie est aujourd’hui au Cleveland Museum of Art aux États-Unis et The Blind Man’s Meal au Metropolitan Museum de New York.

Le portrait a d’abord été exposé à l’aide d’une imagerie spectroscopique, ce qui a permis aux chercheurs de révéler la sous-couche cachée.

L’image a ensuite été traitée pour séparer ses différentes parties.

George Cann du département de physique de l’espace et du climat de l’UCL a déclaré : « J’espère que Picasso serait heureux de savoir que le trésor qu’il a caché pour les générations futures est enfin révélé, 48 ans après sa mort et 118 ans après la dissimulation du tableau.

« J’espère aussi que la femme dans le portrait serait heureuse de savoir qu’elle n’avait pas été effacée de l’histoire et que sa beauté était enfin révélée au 21e siècle.

« À l’époque où Picasso a peint Le Nu solitaire accroupi et Le repas de l’aveugle, il était pauvre et les matériaux de l’artiste étaient chers, il a donc probablement peint sur l’ancien travail avec réticence.

« Le fait que la femme dans The Lonesome Crouching Nude soit également dans La Vie et quelques-uns des croquis de Picasso suggèrent que Picasso a peut-être eu une affinité avec cette femme. »

Il a ajouté: « C’est très excitant de voir une œuvre qui a été verrouillée.

« C’est assez étrange de voir les coups de pinceau, la couleur et la façon dont la lumière se reflète sur l’œuvre. C’est une belle pièce. »

Né en 1881 à Malaga, en Espagne, Picasso est devenu l’un des plus grands peintres et sculpteurs du monde, qui a défendu les mouvements cubiste et surréaliste.

Picasso est mort en 1973 en France à l’âge de 91 ans.

Son œuvre cachée, The Lonesome Crouching Nude, sera dévoilée mercredi à la More Gallery de Shoreditch, à Londres.