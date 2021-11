Loewe Bild i.55 DR +, analyse et avis | La technologie

Loewe est une marque avec une longue histoire dans le conception et fabrication de téléviseurs haut de gamme, et en ce 2021, il a fait un pas de plus en présentant le nouvelle gamme de téléviseurs OLED Bild i.

La marque allemande se caractérise par la fabrication de téléviseurs haut de gamme dans lesquels le design joue un rôle de premier plan, donc les attentes devant le Loewe Bild i.55 DR + que nous allons analyser ils sont très grands.

Les 2 999 euros que coûte ce modèle de 55 pouces indiquent déjà que ce téléviseur OLED n’est pas pour tout le monde. Ses avantages seront-ils à la hauteur des exigences pour ce prix ? Nous analysons le téléviseur Loewe Bild i.55 DR + OLED et vous donnons notre avis.

Loewe Bild i.55 DR + Dimensions1236 x 744 x 64 mm (sans support) | 1236 x 759 x 290 mm (avec support) Poids28,6 kg (avec support) / 22,9 kg (sans support) Type et taille d’écranOLED | 55 pouces 4K (3840 x 2160 pixels) | Processeur d’image 10 bits Processeur NT7Système d’exploitation Loewe OS7 avec plateforme VIDAA Smart TV Formats HDRHDR Dolby Vision, HDR 10, HLGCommande vocaleAlexa depuis la télécommandeSoundSystem avec 2 canaux de 20W (40W RMS) Connexions4 x HDMI 2.0 | 4 ports USB 2.0 | LAN | Sortie numérique optique | CI | TNT coaxiale | Satellite | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth 5 Prix 2 999 euros

Résumé de l’analyse du 55 » Loewe Bild i.55 DR+ par tranches :

Tout le luxe des détails pour un téléviseur qui transmet l’exclusivité même sur sa télécommande

Une des Poinçons Loewe en tant que marque, c’est la qualité des finitions de ses produits et le design avant-gardiste. Cette essence est également présente dans le Bild i.55 et elle le démontre en utilisant des matériaux inhabituels dans un téléviseur.

La nature même des téléviseurs OLED, avec leurs écrans très fins et leurs profils impossibles, permet d’obtenir un design accrocheur, mais on ne peut nier la bonne main de Loewe pour réaliser un téléviseur à l’apparence avant-gardiste qui laisse quelques dimensions de 1236 x 744 mm avec une épaisseur totale de 64 mm et un poids de 22,9 kg.

Le Bild i.55 affiche une façade épurée dans laquelle l’écran occupe tout l’espace avec un cadre étroit qui protège la dalle en ajoutant un espace pour le nom de la marque sur l’un de ses côtés sous la forme d’une curieuse étiquette métallique.

Au centre de la partie inférieure, est accroché le petit écran d’état circulaire, qui est déjà devenu une marque de la maison.

Si nous allons à l’arrière, nous constatons que toute l’électronique est cachée derrière un coque à profil arrondi recouverte d’un tissu gris. C’est une finition très inhabituelle, mais elle lui donne une touche d’exclusivité qui s’aligne parfaitement avec l’esprit de la marque.

Le téléviseur est soutenu par une base rectangulaire métallique très solide, plate et séparée du mât qui supporte le poids du téléviseur, mais il suffit d’utiliser les huit vis fournies pour assembler l’ensemble en quelques minutes et le laisser installé sur le meuble.

Ce socle permet de faire pivoter le téléviseur pour le visualiser depuis différents points du salon, quelque chose qui nous a été particulièrement utile malgré le fait que les angles de vision de son écran OLED soient excellents.

Le support arrière lui-même agit comme un conduit pour la gestion des câbles, menant des connecteurs au bas du téléviseur pour les cacher derrière l’armoire.

Les connexions sont concentrées sur le côté droit de l’arrière, mais certains sont cachés et d’autres accessibles par le côté.

Parmi ceux qui restent cachés on trouve trois ports HDMI 2.0, 2 connecteurs USB 2.0, port Ethernet, sortie optique numérique, carte CI, connecteur coaxial pour TNT et satellite. Ils ne manquent pas non plus connexions sans fil avec WiFi 5 (802.11ac) et Bluetooth 5.

Dans un trou faisant face au côté droit, nous trouvons un port HDMI et deux USB 3.0. Cela améliore l’accès rapide à ces ports sans avoir à retirer les couvercles qui couvrent l’arrière.

Tous ces connecteurs sont parfaitement cachés derrière deux capots magnétiques qui recouvrent la partie centrale de l’arrière, laissant un téléviseur très bien fini dont l’arrière n’a pas besoin de se cacher.

Nous avons été surpris de ne trouver aucun bouton physique ni aucune commande sur le téléviseur, afin que toutes les opérations soient entre les mains de votre télécommande. Une télécommande qui, d’ailleurs, transmet la même expérience Premium que la télévision.

Le bouton a une longueur considérable et est en plastique de bonne qualité avec une finition argentée, à l’exception de l’extrémité supérieure qui présente une bande noire qui sépare les commandes d’allumage. bouton du microphone pour les commandes vocales et sélecteur de mode image et son.

Ci-dessous se trouvent les boutons pour les chaînes et pour naviguer dans l’interface TV qui se terminent par un pavé circulaire comme une croix avec une finition transparente et des boutons colorés avec des fonctions variables.

Déjà en bas on trouve le boutons d’accès direct aux plateformes de contenu streaming, y compris Netflix, Prime Video, Rakuten TV et YouTube. Il y a aussi le service de streaming musical Deezer et un bouton de raccourci vers le lecteur de contenu téléviseur intégré.

Un OLED à la hauteur de la très bonne qualité

Le Loewe Bild i.55 est le premier modèle de la marque allemande à être passé par notre table de test, nous n’avions donc pas de références antérieures en terme de qualité d’image.

En ce sens, je dois dire que Cela a été une surprise pour la bonne qualité ce que livre votre panneau OLED 55 pouces fabriqué par LG Display et une résolution 4K (3840 x 2160 pixels). L’écran affiche un très bon équilibre des couleurs dès la sortie de la boîte grâce à une profondeur de 10 bits.

Le calibrage des couleurs dépend fortement des profils d’image et s’adapte bien aux exigences de chaque type de contenu. Il a des profils plus hors route, tels que le Automatique, ou plus spécifique comme sport ou Dynamique.

Loewe s’est particulièrement intéressé au contenu cinématographique avec deux profils d’image spécifiques au cinéma pour les pièces lumineuses avec Movie Days, ou gradateur avec Movie Night. Ces mêmes profils sont également disponibles lors de la lecture Contenu HDR Dolby Vision.

Nous croyons que le le profilé pour pièces éclairées est le plus réussi d’origine car il maintient les hautes lumières et rehausse mieux les détails dans les zones sombres tout en conservant la profondeur des noirs typique de l’OLED. D’un autre côté, le profil gradateur cinéma montre une tendance au vert sur les skins, étant moins apparent en mode Movie Day.

Les Processeur NT7 il fait un bon travail de mise à l’échelle du contenu à partir de résolutions inférieures montrant une image assez sans artefact, mais c’est une bonne idée d’affiner les paramètres lors de la gestion du mouvement dans les scènes d’action.

En termes générales, Bild i.55 offre de très bons niveaux de luminosité et une bonne maîtrise de celui-ci qui le place au niveau des meilleurs modèles du marché, ce fut donc une agréable surprise en termes de qualité d’image.

Loewe n’a pas oublié les joueurs et, malgré n’ont pas de port HDMI 2.1 Pour tirer le meilleur parti de la capacité graphique des nouvelles consoles, il a intégré certaines fonctions de ce standard.

La résolution des jeux sera limitée à 4K et 60fps au lieu des 120 fps que permet HDMI 2.1, mais ajoute le canal sonore eARC, un mode automatique à faible latence ALLM (Auto Low Latency Mode) et un VRR (Variable Refresh Rate) limité à 60 Hz.

En activant le Mode de jeu, le téléviseur abaisse le latence jusqu’à 44 ms, un peu élevé pour les valeurs qui se produisent dans les téléviseurs de catégories similaires, mais suffisant pour jouer avec un certain confort.

Plateforme Agile Smart TV, mais avec des absences importantes

Dans la section de la plate-forme Smart TV, le Loewe Bild i.55 est livré avec un invité inattendu depuis utiliser VIDAA U, le système qui gère également la connectivité des téléviseurs Hisense.

Ce système présente les informations montrant clairement le contenu exceptionnel des applications installées sur le téléviseur, ce qui facilite le choix du contenu sans avoir à saisir chacune des applications.

Intègre un SoC ARM Quad Core Novatek NT72671D À une fréquence de 1,1 GHz, il offre une navigation fluide dans les menus de configuration et ceux-ci sont bien organisés, donc l’expérience utilisateur est bonne.

Loewe partage également l’app store Hisense et c’est l’un des points faibles que la marque allemande devrait améliorer à l’avenir. On a raté la présence de quelques applications incontournables comme Disney+, HBO Max ou Apple TV. Certains d’entre eux pourraient arriver sous peu mais, pour le moment, ils ne le sont pas.

Un aspect très positif de ce Loewe Bild i.55 est la fonctionnalité DR + auquel vous faites référence en votre nom complet.

Il s’agit d’un disque dur intégré de 1 To qui vous permet d’enregistrer le contenu que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Bien entendu, n’ayant qu’un seul tuner TNT, il ne permet pas d’enregistrer un programme tout en en regardant un autre.

L’intégration avec d’autres appareils dans la maison ou le salon connecté est de plus en plus importante. Le Loewe Bild i.55 est assez limité à cet égard et ne permet pas de contrôler d’autres appareils tels que les décodeurs, les lecteurs et autres appareils à partir de votre télécommande.

Son pari le plus solide est d’avoir l’intégration de Assistant vocal Amazon Alexa, mais il n’offre pas la prise en charge d’autres protocoles comme l’AirPlay 2 d’Apple ou l’intégration avec d’autres écosystèmes de la maison connectée comme l’Assistant Google ou HomeKit.

Le point le plus faible est un son peu convaincant

Sans aucun doute, le point faible le plus évident de ce téléviseur On le retrouve dans la section son, du moins avec le son qui est intégré au téléviseur lui-même.

Bien que le Bild i.55 ait prise en charge de Dolby Atmos, aucun des sept profils sonores proposés dans ses menus de configuration ne peut améliorer un expérience sonore plutôt faible.

Le son tombe sur un Paire d’enceintes 20 W chacun situé à l’arrière du téléviseur. Cela conditionne le son à la position du téléviseur et de son environnement, de sorte que le son puisse atteindre le téléspectateur déformé.

Dans mon cas, j’avais le sentiment que les effets spéciaux et la musique étaient toujours bien au-dessus des dialogues, ce qui offrait une mauvaise expérience de visionnage. Cela n’a pas non plus fonctionné en faveur d’une expérience sonore immersive.

Un téléviseur qui transmet de la qualité, mais qui n’est pas pour tous les budgets

Nous arrivons à la fin de cette Loewe Bild i.55 DR + avis, un téléviseur qui nous a laissé un sentiment un peu aigre-doux dans la section sonore mais qui, en général, transmet de la qualité sur les quatre côtés.

Ce qui attire le plus l’attention est sans aucun doute son design élégant, avec le tissu comme protagoniste à l’arrière et quelques lignes fines et avant-gardistes.

L’écran a été la grande surprise offrant une très bonne qualité d’image et avec une luminosité très cohérente et bien gérée dans le contenu HDR, ainsi qu’un système d’exploitation fluide.

Comme on dit, le pire est pris par la section son et connectivité. Le son intégré n’est pas à la hauteur des autres éléments du téléviseur.

Loewe Bild i.55 DR + est le nouveau téléviseur OLED de la marque allemande qui s’engage à l’exclusivité dans la conception avec des matériaux très haut de gamme et une qualité d’image surprenante.

L’alternative est d’ajouter le Barre de son Loewe Klang Bild i ça va comme un gant à l’arrière en ajoutant 80W de son à l’avant, mais c’est un dépense supplémentaire de 299 euros sur une facture déjà volumineuse.

Avec un prix de vente de 2.999 euros, il est plus qu’évident que ce n’est pas une télévision pour toutes les poches. Sa qualité d’image et ses finitions pourraient soutenir l’argument éculé du « la qualité se paye » mais la mauvaise performance de la section son démonte toute l’histoire.