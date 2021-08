Loewe bild i : nouvelle gamme de téléviseurs intelligents, flexibles et personnalisables

Comme c’est la norme de la maison, avec la qualité la plus exquise, la technologie de pointe et les fonctions intelligentes.

La nouvelle gamme de produits bild i de Loewe comprend les téléviseurs OLED bild i.65 DR +, bild i.55 DR + et bild i.48 DR +, ainsi que la barre de son Loewe klang bar i. Cette nouvelle famille a été développée avec un objectif clair : s’adresser aux utilisateurs qui privilégient à tout moment le design et la qualité. En ce sens, la société s’est engagée à proposer une nouvelle technologie d’écran et un matériel de qualité supérieure pour tous les modèles de la gamme, ce qui se traduit par une qualité d’image spectaculaire, une manipulation rapide et intuitive, la technologie OLED la plus avancée et des fonctions intelligentes supplémentaires.

Un nouvel univers visuel

Conçue et développée au siège de Loewe à Kronach, en Haute-Franconie, la nouvelle ligne bild i est équipée de panneaux OLED 4K premium de nouvelle génération pour les diagonales d’écran de 65, 55 et 48 pouces. De même, un nouveau châssis appelé Loewe SL7, le puissant processeur NT7 et le nouveau logiciel Loewe os7 ont été combinés dans sa fabrication, ce qui garantit une expérience visuelle imbattable avec une grande variété de contenus, qu’il s’agisse de films, de séries, d’événements sportifs ou de jeux vidéo. . . . Et le châssis exclusif SL7 offre des performances supérieures et intègre de nombreuses connexions, dont quatre entrées HDMI avec fonctions eARC, HFR et ALLM et quatre ports USB. Pendant ce temps, le logiciel Loewe os7 garantit un accès ultra rapide à tous les services de streaming actuels que le téléviseur a intégrés nativement, tels que Netflix, YouTube ou Amazon Prime.

De la même manière, et pour assurer une expérience de haut niveau, cette gamme de téléviseurs dispose des derniers standards de qualité en termes d’image et de son : Dolby Vision™ et Dolby Atmos™.

Menu et contrôle intuitifs

Ces téléviseurs sont configurés si rapidement qu’ils ne nécessitent que quatre secondes pour s’allumer et fonctionner, tandis que le menu repensé vous permet de trouver rapidement n’importe quelle fonction. L’écran d’accueil Loewe affiche le contenu le plus important et une sélection presque illimitée d’options de divertissement : télévision, vidéo à la demande, musique, Internet ou services en ligne, entre autres.

De plus, tous les téléviseurs de la gamme intègrent un enregistreur à disque dur Loewe DR+ avec 1 To d’espace pour stocker tous les contenus que l’utilisateur souhaite ou ne pourrait pas voir au moment de sa diffusion.

Quant à son pilotage, il est également incroyablement intuitif, puisqu’il est équipé d’un assistant vocal, du Bluetooth et de boutons d’accès direct à de nombreux services de streaming. La télécommande a également été entièrement repensée afin que toutes les fonctionnalités et fonctions les plus utiles soient à la simple pression d’un bouton.

Son invisible

Ces nouveaux écrans sont équipés de deux haut-parleurs cachés qui fournissent une puissance totale de 40 watts, ce qui garantit un son invisible et une expérience d’écoute au même niveau de qualité que la restitution de l’image.

S’il le souhaite, l’utilisateur peut compléter son expérience audiovisuelle en achetant une barre de son Loewe klang i (en option), dotée de huit haut-parleurs puissants et d’une puissance totale de 80 watts, ce qui se traduit par un impressionnant son stéréo de diffusion frontal. La barre est discrètement intégrée dans le panneau inférieur et arrière de l’écran, accentuant le design élégant du téléviseur.

D’autre part, et pour réaliser une configuration home cinéma tout-en-un complète, il est possible d’ajouter la nouvelle barre de son Dolby Atmos Loewe klang bar5 mr, qui est accompagnée du caisson de basses modulaire Loewe klang sub5.

Design intelligent et primé

La série Loewe bild i se distingue particulièrement par un design frappant et élégant, dans lequel l’attention aux détails prévaut, ce qui lui a valu les prestigieux prix de design iF Design et Red Dot.

Leurs formes douces et arrondies, l’excellent tissu acoustique et les matériaux de haute qualité confèrent à ces téléviseurs un aspect minimaliste qui leur permet de s’intégrer dans n’importe quelle pièce. Comme le haut de gamme Loewe bild s.77, sa face arrière est recouverte de tissu, et un cache magnétique cache les nombreuses possibilités de connexion, ainsi que tous les câbles qui peuvent gêner.

Ce design sophistiqué est complété par un pied de table rotatif de haute qualité, en gris basalte, équipé d’un presse-étoupe intégré. La plus haute qualité et la technologie de pointe sont fusionnées avec un nouveau design de style contemporain.

Options d’emplacement personnalisées

Les téléviseurs de la gamme Bild i sont commercialisés avec un support de bureau Loewe i qui permet de parfaitement placer l’ensemble sur un buffet. À son tour, il est possible d’acheter en option un pied de sol Loewe flex, qui donne au téléviseur un aspect flottant en fonction de l’angle de vision. De même, le nouveau support sol-plafond est une option de placement spectaculaire en forme de barre qui peut être ajustée en fonction de la hauteur du plafond, jusqu’à un maximum de 2,90 mètres, et permet de positionner le téléviseur à une hauteur minimale de 65 centimètres. .

Tous les supports présentent une teinte gris basalte, assortie au système, permettant de faire pivoter le téléviseur selon les besoins. Et grâce au guide-câble caché, les câbles disparaissent de la manière la plus élégante.

Loewe bild i.65 DR : 3 699 euros

Loewe bild i.55 DR+ : 2 999 euros

Loewe bild i.48 DR+ : 2 699 euros

Barre de son Loewe Klang i : 299 euros

