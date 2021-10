L’OFAC publie un nouveau guide avec des règles pour les entreprises et les entités qui opèrent avec des crypto-monnaies aux États-Unis

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien que le guide n’ajoute rien de nouveau aux procédures que l’OFAC a déjà menées, il note que l’agence est beaucoup plus attentive et cherchera à s’assurer du respect des lois actuellement en vigueur.

L’Office for the Control of Foreign Assets (OFAC), une organisation rattachée au Trésor américain, a publié un nouveau guide spécifique dans lequel il détaille certaines sanctions qui s’appliqueraient si les crypto-monnaies étaient utilisées pour des actes illicites conformément aux lois locales.

Cela a été indiqué par l’OFAC dans des instructions de 28 pages publiées sur le site officiel du Trésor américain, où bien qu’il ne partage pas les avancées ou les mises à jour majeures de ce qui a déjà été fait, il révèle que l’OFAC veille à la conformité adéquate. avec les lois en vigueur, en veillant à ce que les opérateurs de crypto-monnaie assument les mêmes responsabilités et évitent de se livrer à des actes de nature illicite :

À cet égard, le guide publié par l’OFAC se lit comme suit :

« De manière générale, les Américains, y compris les membres de l’industrie de la monnaie numérique, sont tenus de s’assurer qu’ils ne sont pas impliqués dans des transactions ou des transactions non autorisées avec des personnes ou des juridictions sanctionnées. »

Les mesures indiquées par l’OFAC

Fournissant plus de détails à cet égard, l’OFAC a mentionné une variété d’acteurs qui devraient développer des programmes d’évaluation des risques, parmi lesquels il comprenait « des entreprises dans le domaine de la technologie, des services d’échange, des administrateurs, des sociétés minières et des fournisseurs de portefeuilles, ainsi que des sociétés financières traditionnelles. entités qui pourraient être exposées à des crypto-monnaies ou à des fournisseurs de services associés ».

Pour assurer la bonne conformité, l’OFAC a fait mention d’outils de géolocalisation d’adresses IP, ainsi que d’autres qui s’appliquent également pour identifier si certaines personnes utilisent des services VPN. L’agence attend de toutes les sociétés susmentionnées qu’elles mettent en œuvre les mesures nécessaires, pour lesquelles elle surveillera davantage les sociétés respectives.

Sobre la supervisión que realiza la OFAC, el organismo incluyó una nota en la que recordó a los lectores las acciones emprendidas contra dos residentes de nacionalidad china en 2020, los cuales hicieron uso de criptomonedas para ayudar a financiar y legitimar capital para financiar al gobierno de Corée du Nord. Il a également mentionné les sanctions appliquées à une bourse russe en septembre de cette année, qui ont facilité les transactions pour les criminels liés aux crimes de ransomware.

Ajuster les réglementations pour faire face aux crypto-monnaies

Les nouvelles instructions de l’OFAC interviennent quelques jours après que le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a indiqué que les États-Unis ne prévoyaient pas d’appliquer une approche restrictive sur les crypto-monnaies, mais chercheraient à adapter les lois-cadres en vigueur pour traiter efficacement avec lesdits actifs.

Rappelons que cette vision est également partagée par le président de la Réserve fédérale (FED), Jerome Powell, qui a également confirmé que l’approche américaine est loin de celle appliquée par la Chine.

Il convient de noter que les deux représentants ont souligné la nécessité de réglementer correctement les pièces stables, des crypto-monnaies qui se substituent au dollar américain, dont la plupart sont exploitées par des entreprises privées.

