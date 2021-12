L’offensive chinoise contre les jeux vidéo commence à provoquer des licenciements massifs | Jeux

En Chine, ils essaient de contrôler le temps que les citoyens passent avec les jeux vidéo et les sociétés de développement elles-mêmes, des actions qui provoquent déjà des licenciements.

En Chine, ils essaient de surveiller l’accès aux jeux vidéo Pendant des mois. Cela a conduit à limiter le temps que les enfants passent en leur imposant une série d’heures maximales par semaine, même s’ils recherchent leurs propres astuces pour échapper à un contrôle qui peut être difficile à faire.

Le gouvernement a expliqué une série de raisons pour promouvoir cette mesure, telles que la dépendance qu’ils provoquent. Il y a aussi des opinions d’analystes étrangers qui prétendent qu’ils sont réellement préoccupés les valeurs que les plus jeunes peuvent trouver dans ce loisir, parfois contraires à celles du Parti communiste chinois.

Vous ne pouvez pas vraiment regarder la situation sans faire référence à la façon dont les entreprises technologiques essaient de réguler le pouvoir qu’elles prennent.

Ces mesures commencent à ébranler la croissance et le rythme naturel des entreprises. Quelque chose qui n’est pas seulement vu dans leur valeur, se traduit maintenant aussi par des licenciements.

Tel que publié dans Gizmochina, Baidu a licencié une centaine d’employés après les mesures imposées par le Gouvernement à l’industrie du jeu vidéo.

La grande entreprise qui connaît du succès en Chine depuis des années subit des pertes dans son unité de jeux vidéo après les changements. Cette a provoqué une restructuration dans lequel il a été annoncé qu’ils se passeraient d’un grand nombre d’employés.

On estime que Baidu aurait pu perdre 2,6 milliards de dollars au dernier trimestre et il faut s’attendre à ce qu’il y ait un profond changement dans sa structure, avec un possible gros pari vers les voitures autonomes, même si c’est un secteur qui ne leur apportera pas d’avantages à court terme.

C’est le premier grand mouvement qui est annoncé dans l’entreprise après les mesures qui leur ont été imposées. On ne sait pas si d’autres viendront ou comment cela affectera l’industrie technologique du pays, mais il est une situation qui pourrait être critique compte tenu de l’étendue de ces entreprises.