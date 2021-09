L’offensive des Browns, Kyler Murray jouant à la folie

C’est au début de la saison et les chiffres se normaliseront au fur et à mesure que plus de matchs seront joués, mais l’offensive des Browns semble être la vraie affaire à sa deuxième année sous la direction de l’entraîneur-chef Kevin Stefanski. Cette attaque a fauché les Chiefs et les Texans pour commencer la saison, avec une moyenne de 7,2 verges par jeu et de 10,9 verges par tentative de passe.

En termes de verges par match, les Browns ne sont pas la meilleure attaque de la ligue avec les Seahawks (7,4) et les Chiefs (7,3) en tête de la ligue, mais ils pourraient être l’attaque la plus complète de la ligue. C’est bizarre de dire à propos des Browns, mais ils ont tellement de façons différentes de générer des jeux explosifs et d’amener le ballon dans la zone des buts.

C’est ce à quoi une équipe est censée ressembler lorsqu’un afflux de joueurs talentueux est confié à un entraîneur-chef qui sait comment accentuer ses forces. Kevin Stefanski et Baker Mayfield semblent être sur la même longueur d’onde avec la façon dont ce jeu de passes est censé fonctionner. Et bien sûr, avoir le meilleur porteur de ballon de la ligue est un énorme coup de pouce pour leur attaque.

Nick Chubb est hors de ce monde. Lorsqu’il s’est déchiré le genou à l’Université de Géorgie, il était difficile de prévoir qu’il retrouverait l’explosivité qui a immédiatement fait de lui l’un des meilleurs joueurs du football universitaire en première année.

Cela peut être choquant, mais lorsque vous prenez un joueur offensif qui a excellé dans la création d’espace dans le jeu de course et que vous lui donnez un porteur de ballon qui pourrait remplacer l’un des Avengers, des choses spéciales ont tendance à se produire. C’était particulièrement le cas contre les Texans car Chubb n’avait besoin que de 11 courses pour accumuler 95 verges et un touché. (Oh, et la ligne offensive des Browns est jonchée d’intimidateurs malveillants qui n’ont aucun problème à punir le joueur de ligne défensive et les secondeurs à leur manière.)

Attraper Chubb en plein champ ? Pas la tâche la plus facile pour un défenseur des sept premiers. Chubb peut briser les défenseurs en plein champ et les laisser se précipiter sur le gazon alors qu’il s’éloigne.

S’attaquer directement à Chubb est également une tâche extrêmement difficile. Il est l’un des joueurs les plus forts de toute la ligue et sa force herculéenne se montre lorsqu’on lui demande de casser des plaqués au deuxième niveau de la défense.

Chubb a actuellement une moyenne de 6,8 verges par course et a marqué trois touchés en deux matchs. Si ces chiffres étaient en quelque sorte capables de suivre une saison entière de 17 matchs, Chubb terminerait l’année avec 1513 verges et 25 touchés. Il ne le fera pas bien sûr, mais cela montre à quel point Chubb a démarré rapidement.

La plupart des équipes seraient satisfaites de Chubb et de la ligne offensive tout en comprenant tout le reste à la volée. Les Browns ont un jeu de passes méticuleusement organisé qui est un cauchemar à arrêter en raison de la qualité de leurs concepts de course – c’est là que l’expérience de Stefanski entre vraiment en jeu.

Exécuter beaucoup d’action de jeu semble être utile dans la NFL, mais les Browns ont affiné les nuances de ces jeux pour que leurs jeux de course et leurs jeux de passe se ressemblent. Mayfield a profité de leur look d’action de jeu, réalisant 16 passes d’action de jeu sur 20 dropbacks selon Pro Football Focus. Mayfield a complété les 16 tentatives de passes qui ont été lancées pour 235 verges, soit 14,7 verges par tentative. Seul le quart-arrière des Rams Matthew Stafford (14,8) a une marque de verges par tentative plus élevée sur les passes d’action de jeu.

Une grande partie des passes d’action de jeu que les Browns exécutent offrent leurs concepts de zone large semblent faciles à exécuter, ce qui est vrai. La plupart des quarts-arrière de la NFL peuvent frapper des gars grands ouverts sur un faux jeu. Ce qui est impressionnant, c’est à quel point certains de leurs contrefaçons peuvent être convaincants. L’action de jeu n’est pas seulement quelque chose qu’une équipe spamme au milieu d’un match. Il faut du temps au quart-arrière, au porteur de ballon, à la ligne offensive et aux options de réception pour réduire le temps de jeu et convaincre la défense que ce sera en fait un jeu de course.

La ligne offensive se vend fort et Mayfield est délibéré dans son approche pour se rapprocher de Chubb sur le faux jeu pour cacher le ballon aux défenseurs. L’ailier rapproché est capable de se faufiler derrière la ligne offensive sur sa route vers le plat, recréant essentiellement un look de zone de division standard où la défense s’engage trop dans la course. Des choix faciles pour les Browns et c’est facile en raison du timing et de la précision de leurs feintes de jeu. Tout est construit ensemble pour faire une machine de football fonctionnelle.

Juste pour un exemple, voici ce qui peut mal tourner avec un faux jeu mal construit. La semaine dernière, les Titans ont essentiellement invité Chandler Jones à lancer sa journée de cinq sacs avec un look d’action vraiment terrible.

Ryan Tannehill ne vend pas assez du tout la fausse pièce. En l’absence d’action de zone divisée ou de toute autre action venant vers Jones, contrairement au jeu précédent des Browns, la seule chose qui va le garder honnête à l’arrière est la menace d’une réduction. Eh bien, Tannehill simule le ballon avec nonchalance à Derrick Henry, mais ne fait pas beaucoup d’efforts pour cacher le ballon à la défense.

Si le spectateur peut voir le ballon sous l’angle de diffusion, alors Jones peut sûrement voir le ballon de son point de vue sur le terrain. Jones n’a même pas eu à envisager de courir ou de s’asseoir à l’arrière, donnant à Tannehill de l’espace pour travailler.

Le résultat fut une destruction totale.

L’action de jeu est bonne, mais il faut une tromperie délibérée pour s’exécuter efficacement sur une base cohérente. Regardez à nouveau la différence entre les deux pièces. Les petites choses s’additionnent au cours d’une pièce.

Si Odell Beckham est même proche du receveur pour lequel les Browns ont échangé en 2019, cette infraction sera presque impossible à arrêter. Mayfield n’est peut-être pas le quart-arrière le plus talentueux de la planète, mais cela n’a pas d’importance avec le niveau de précision avec lequel les Browns jouent en ce moment.

Les statistiques des Browns se stabiliseront et ressembleront davantage à des statistiques de football normales qu’à des scores de Madden box d’ici la fin de la saison, mais le début auquel ils sont actuellement lancés a été hors de ce monde.