L’officiel de la NFL, Carl Madsen, décède après avoir travaillé sur le match Titans-Chiefs

– Un porte-parole du département de police de Nashville raconte TMZ Sports … les premières indications sont que Madsen a subi « une urgence médicale » alors qu’il conduisait sur la I-65 North.

Le porte-parole a déclaré que les policiers avaient reçu des appels au sujet d’un automobiliste bloquant une voie sur l’autoroute et lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Madsen inconscient sur le siège conducteur de la voiture.

La police a déclaré avoir pénétré par effraction dans le véhicule par la fenêtre du côté passager et retiré Madsen et immédiatement commencé des compressions thoraciques.

Malheureusement, après avoir transporté Madsen dans un hôpital voisin, il est décédé.

Une cause de décès est encore inconnue pour le moment.

Triste nouvelle dans la NFL… replay officiel Carl Madsen est décédé dimanche peu de temps après avoir participé au match des Kansas City Chiefs contre les Titans du Tennessee au Tennessee.

Il avait 71 ans.

La NFL a annoncé le décès tragique lundi – avec un journaliste de la ligue Tom Pelissero disant que Madsen est décédé « en rentrant chez lui » du match de la semaine 7 au Nissan Stadium de Nashville.

Aucune autre information concernant sa mort n’a été donnée.

Madsen – un vétéran de l’US Air Force – était un officiel sur le terrain pour la NFL de 1997 à 2008 … avant de devenir un officiel de replay pour la ligue en ’09.

« Carl Madsen a été un officiel de la NFL pendant plus de deux décennies, d’abord en tant qu’officiel très respecté sur le terrain avant de passer à un rôle de replay à partir de 2009 », vice-président senior de la formation et du développement des officiels de la NFL Walt Anderson mentionné.

« Un ami et collègue formidable, l’amour du football et le dévouement de Carl à l’arbitrage étaient toujours présents, alors qu’il partageait généreusement son temps pour encadrer de jeunes officiels dans des cliniques à travers le pays. Vétéran de l’Air Force, Carl avait un esprit et une volonté formidables. nous manquera beaucoup. »

#DÉCHIRURE

Publié à l’origine – 14h47 PT