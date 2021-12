L’Officiel organise Art Basel bash alors qu’il est poursuivi pour raideur de pigistes

Le magazine de mode de luxe L’Officiel est peut-être poursuivi par la ville de New York pour ne pas avoir payé ses pigistes, mais cela n’a pas empêché le magazine de lancer une grande fête pendant l’Art Week Miami.

Jeudi, le NY Times a rapporté que la version américaine du magazine de mode français était poursuivie par la ville de New York au nom de deux douzaines de pigistes, dont « des écrivains, des producteurs, des photographes, des illustrateurs et plus », qui « ont déclaré qu’ils n’étaient pas payés pour leur travail, ou non payés en temps opportun.

L’un d’eux, Dean Quigley, un directeur artistique contractuel, doit plus de 15 000 $. L’écrivain indépendant Natasha Stagg doit 1 000 $.

Le commissaire du Département de la protection des consommateurs et des travailleurs, Peter Hatch, a déclaré au journal : « Si une telle entreprise a les ressources nécessaires pour maintenir une image d’entreprise luxueuse, il est d’autant plus déraisonnable pour elle de ne pas payer les véritables créateurs du contenu qu’elle vend.

Et en maintenant cette image, ils le sont. Lundi, le magazine a célébré son numéro Art et Design à l’hôtel chic Miami Beach Edition.

Stefano Tonchi, directeur de la création mondiale, s’est mêlé et a posé pour des photos avec le dernier numéro de la fête, qui a été animée par l’artiste Leo Villareal, et comprenait des invités comme les artistes Camilla Webster, Shawn Kolodny et Nicole Salmasi.

Le procès demande aux pigistes d’être payés le double de leurs salaires dus. Et, selon le NY Times, « des sanctions civiles payées à la ville de New York et la mise en place d’un contrôleur judiciaire pour s’assurer que L’Officiel change ses pratiques ».

En regroupant 24 travailleurs dans le procès, Hatch dit qu’il apporte le premier «cas de modèle de pratique» substantiel à New York, rendu possible par la loi Freelance Isn’t Free Act de 2017.