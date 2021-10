L’officier de l’IPS, Param Bir Singh, n’est pas traçable, a déclaré le gouvernement du Maharashtra à HC

« Dans ce cas, il a été convoqué deux fois et les deux fois où il a répondu », a déclaré Jethmalani. (fichier image)

Le sort de l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, n’était pas connu, a déclaré mercredi le gouvernement du Maharashtra à la Haute Cour de Bombay.

Comme l’officier de l’IPS n’était pas traçable, il n’a pas souhaité continuer à garantir qu’aucune action coercitive (telle qu’une arrestation) ne serait prise contre lui dans une affaire relative à la loi sur les atrocités, a déclaré le gouvernement.

L’avocat principal Darius Khambata, comparaissant pour l’État, a déclaré à un banc de la division des juges Nitin Jamdar et Sarang Kotwal que les circonstances avaient changé.

« Il n’est pas traçable. Dans ces circonstances, nous ne voulons pas poursuivre notre déclaration précédente dans laquelle le gouvernement a déclaré qu’il ne prendrait aucune mesure coercitive contre lui », a déclaré Khambata.

L’avocat de Param Bir Singh, Mahesh Jethmalani, a déclaré qu’il n’avait pas encore été déclaré en fuite.

« Dans ce cas, il a été convoqué deux fois et les deux fois où il a répondu », a déclaré Jethmalani.

La Haute Cour examinait une requête déposée par l’officier supérieur de l’IPS visant à annuler le FIR déposé contre lui en vertu de la loi sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités) et les sections pertinentes de l’IPC sur une plainte déposée par l’inspecteur de police Bhimrao Ghadge.

Les juges ont ajourné l’audience à la semaine suivante.

Ghadge, actuellement en poste dans le district d’Akola, a porté des allégations de corruption contre Singh et d’autres officiers lorsque Singh était commissaire de police de Thane.

Singh l’a pressé de retirer les noms de certaines personnes d’une affaire et lorsqu’il a refusé, il a été piégé dans de fausses affaires, a affirmé Ghadge.

Le FIR a été enregistré en vertu de la Loi sur les atrocités car le plaignant appartient à une communauté SC ainsi que pour l’extorsion et certaines autres infractions au Code pénal indien.

L’avocat de Singh a affirmé que le FIR était une réaction contre les allégations de corruption de Singh contre l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh.

L’officier de l’IPS fait également face à au moins quatre cas d’extorsion à Thane et à Mumbai.

Il a été muté du poste de commissaire de police de Mumbai en mars après l’arrestation du policier (désormais licencié) Sachin Waze dans l’affaire d’un SUV contenant des explosifs retrouvé près de la résidence de l’industriel Mukesh Ambani et du meurtre de l’homme d’affaires Mansukh Hiran.

Singh a ensuite accusé Deshmukh d’avoir demandé à Waze de collecter Rs 100 crore chaque mois dans les bars et restaurants de Mumbai. Le chef du NCP, qui a nié l’allégation, a rapidement démissionné de son poste de ministre et fait face à une enquête du CBI.

