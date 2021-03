L’officier du Capitole Brian Sicknick et l’insidiosité des faux récits – RedState ⋆ .

Pourquoi chez RedState faisons-nous de notre mieux pour démystifier les faux récits? Parce qu’ils font tellement de dégâts non seulement en motivant le point de vue des gens, mais malheureusement, ils affectent également la façon dont les forces de l’ordre font leur travail.

Exemple concret: les troubles du 6 janvier et l’agent Brian Sicknick. Bonchie, ShipwreckedCrew, Nick Arama et nos autres contributeurs ont non seulement suivi comment le faux récit selon lequel l’officier Sicknick a été frappé par les émeutiers du Capitole avec un extincteur et tué a commencé, mais comment il a été continuellement renforcé par les médias traditionnels.

L’enquête ayant réfuté le récit, les médias ont dû faire marche arrière. Shipwreckedcrew a écrit à propos de ce retour par le New York Times et CNN:

L’histoire affirmant qu’un policier a été assassiné par des partisans de Trump lors de la manifestation du Capitole le 6 janvier est, à toutes fins pratiques, rétractée par le NYT le lendemain du président. Trump est acquitté de l’accusation de destitution d’avoir lancé ces manifestations – qui ont été déclarées par les démocrates et les médias comme une «insurrection» contre le gouvernement. Si vous recherchez l’histoire originale du NYT aujourd’hui, vous trouverez la « Remarque » suivante maintenant en haut: MISE À JOUR: De nouvelles informations ont émergé concernant la mort de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick qui remet en question la cause initiale de sa mort fournie par des fonctionnaires proches de la police du Capitole. Julie Kelly d’American Greatness poursuit activement cette histoire depuis des semaines et, il y a deux jours, elle a publié une chronique qui soulignait les efforts déployés par les médias – y compris le NYT – pour s’éloigner lentement du récit créé par les premiers reportages du NYT et reconnaissant que la cause de la mort de Sicknick était encore indéterminée. (Nous avons également rendu compte de la volte-face de CNN ici.) Le récit construit autour de ces premiers reportages était qu’il a été frappé par un manifestant brandissant un extincteur – un récit avancé par les médias libéraux et conservateurs dans leur effort pour acheminer Donald. Trump au cours des 5 dernières semaines. Ce récit est maintenant démêlé car il n’y a tout simplement aucune preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle l’épisode d’extincteur s’est réellement produit.

Et parce que ce récit a été écarté par les forces de l’ordre, ils ont pu se concentrer sur différentes causes. Bonchie s’est adressé à un suspect potentiel examiné par les forces de l’ordre maintenant qu’ils avaient un lien de causalité différent:

Le cas de l’officier Brian Sicknick, décédé peu de temps après l’émeute du 6 janvier, laisse perplexe les enquêteurs et les médias depuis près de deux mois maintenant. L’histoire originale, diffusée par un rapport désormais prouvé faux d’ABC News, était qu’il avait été violemment battu avec un extincteur. Très tôt, le manque de preuves pour une telle affirmation est devenu évident. Cela a été confirmé environ un mois plus tard, lorsque les autorités ont révélé que l’autopsie n’avait révélé aucun traumatisme contondant. De toute évidence, le FBI connaissait cette information depuis le tout début, ce qui rend d’autant plus étrange que tout était si étroitement tenu. (voir Tucker Carlson pose des questions inconfortables sur l’émeute du Capitole) Après la révélation que la presse avait diffusé une fausse histoire de mort à propos de Sicknick, des rapports ont ensuite déclaré que les enquêteurs se concentraient sur une éventuelle réaction au gaz poivré. Cela pourrait finir par se rapprocher de la vérité si les dernières nouvelles en sont une indication.

Beaucoup plus près, et les forces de l’ordre ont finalement atteint un objectif plus crédible. Le 15 mars, CNN a rapporté que les hommes qui ont utilisé ce spray contre l’agent Sicknick ont ​​été arrêtés et inculpés. Cependant, le média ne pouvait toujours pas s’empêcher de réinsérer ce faux récit dans la conversation:

Deux hommes ont été arrêtés et accusés d’avoir agressé le policier du Capitole américain Brian Sicknick, décédé après avoir répondu le 6 janvier à des centaines d’émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole, a annoncé lundi le ministère de la Justice. Julian Elie Khater, 32 ans, de Pennsylvanie, et George Pierre Tanios, 39 ans, de Virginie-Occidentale, auraient travaillé ensemble pour asperger la police, y compris Sicknick, d’un spray chimique toxique pendant l’émeute du Capitole. Khater a qualifié ce qui se trouvait dans la bombe de «merde d’ours», selon les archives judiciaires, mais le ministère de la Justice a déclaré lundi que le spray était inconnu. Les enquêteurs avaient lutté pendant des semaines pour construire une affaire de meurtre fédérale dans la mort de Sicknick alors qu’ils se penchaient sur des vidéos et des photographies pour essayer de déterminer le moment où il a subi ses blessures mortelles. Les enquêteurs ont déterminé que les rapports initiaux suggérant que Sicknick avait été frappé avec un extincteur n’étaient pas vrais.

Voici donc l’ombrage qui maintient ce mythe de l’agent Brian Sicknick «assassiné» actif. Comment savons-nous que c’était le moment il «a subi ses blessures mortelles» si les détails de la cause de sa mort n’ont pas été rendus publics?

Newsweek a fait une vérification des faits en février qui confirme que nous ne savons toujours pas de quoi l’agent Sicknick est mort:

La police du Capitole des États-Unis a annoncé que l’officier Sicknick est décédé vers 21h30 le 7 janvier «des suites de blessures subies en service» à la suite de l’insurrection dans un communiqué publié la nuit de sa mort. Sicknick « a été blessé alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants », indique le communiqué. «Il est retourné au bureau de sa division et s’est effondré. Il a été emmené dans un hôpital local où il a succombé à ses blessures. Il y a eu quelques détails officiels publiés depuis la mort de Sicknick. L’enquête menée par la police du Capitole, la direction des homicides du département de la police métropolitaine de DC et les responsables de l’application de la loi fédérale est en cours.

Et pour autant que nous le sachions, c’est toujours le cas. Selon une autre enquête de Nick Arama:

C’est vraiment une faute professionnelle des médias, qui amène complètement des millions de personnes à croire quelque chose de faux, qu’ils auraient au moins dû signaler comme une question, et non comme un fait déterminé comme ils le font maintenant depuis un mois. Sa famille a demandé que sa mort ne soit pas politisée, mais certains démocrates et certains dans les médias ont complètement ignoré cela pendant cette période.

C’est le problème des faux récits – il est difficile de s’en débarrasser et les gens refusent de les laisser partir, même lorsqu’on leur donne la vérité.

Exemple concret: