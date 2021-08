L’officier qui a tiré sur Ashli ​​Babbitt dit qu’il a sauvé des vies 10z viral

Des manifestants affrontent des membres de la police du Capitole des États-Unis alors qu’ils prennent d’assaut le Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 6 janvier 2021. (Leah Millis/.)

L’officier de police du Capitole américain qui a abattu Ashli ​​Babbitt lors de l’émeute du Capitole a révélé publiquement son identité pour la première fois dans une interview avec NBC News publiée jeudi.

Le lieutenant Michael Byrd se cache depuis des mois, après que son nom a été divulgué en ligne et qu’il a commencé à recevoir des menaces de mort. Babbitt, un vétéran de l’Air Force de 35 ans, est décédé après que Byrd lui a tiré dans l’épaule alors qu’elle tentait d’entrer dans la chambre de la Chambre, lors d’une émeute de partisans de l’ancien président Donald Trump qui a violé le Capitole le 6 janvier de cette année.

Des dizaines de représentants et de membres du personnel de la Chambre se trouvaient dans la chambre de la Chambre lorsque des émeutiers sont entrés dans le Capitole, et la police, dont Byrd, a barricadé l’entrée.

“Une fois que nous avons barricadé les portes, nous étions essentiellement piégés là où nous étions”, a déclaré Byrd à Lester Holt de NBC. “S’ils franchissent cette porte, ils entrent dans la chambre de la Chambre et sur les membres du Congrès.”

Un groupe d’émeutiers est arrivé à l’entrée des chambres de la Maison et a commencé à briser les vitres des portes. Babbitt a tenté de franchir une porte, à quel point Byrd lui a tiré dessus. Byrd a déclaré qu’il ne savait pas à l’époque que Babbitt n’était pas armé.

“J’espérais et j’ai prié que personne n’essayait d’entrer par ces portes”, a déclaré Byrd. “Mais leur échec à” se retirer ” m’a obligé à prendre les mesures appropriées pour sauver la vie des membres du Congrès, moi-même et mes collègues officiers. “

Byrd a ajouté : « Je sais que ce jour-là, j’ai sauvé d’innombrables vies. . . . Je sais que les membres du Congrès, ainsi que mes collègues officiers et membres du personnel, étaient en danger et en grave danger. »

Une enquête interne de la police du Capitole a innocenté Byrd d’actes répréhensibles dans la fusillade.

“Les actions de l’officier dans cette affaire ont potentiellement sauvé les membres et le personnel de blessures graves et de mort possible d’une grande foule d’émeutiers qui se sont introduits de force dans le Capitole des États-Unis et dans la Chambre de la Chambre où les membres et le personnel étaient à quelques pas”, le Capitole La police a annoncé à l’issue de son enquête, annoncée lundi.

L’avocat de Byrd, Mark Schamel, a également déclaré que le recours à la force par l’officier était “justifié”.

“Comme le montrent les nombreuses séquences vidéo et les témoignages de cette violente émeute, il s’agissait d’un recours à la force absolument justifié”, a déclaré Schamel lundi dans des commentaires rapportés par le Wall Street Journal.

Des membres de la famille de Babbitt ont déclaré en juin qu’ils prévoyaient de poursuivre pour des dossiers qui révéleraient l’identité de Byrd. L’avocat de la famille, Terrell Roberts, a déclaré qu’un autre procès prévu allègue que la police du Capitole n’a pas réussi à “former, discipliner et superviser l’officier qui a tué Babbitt”, dans un e-mail à CNBC.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.