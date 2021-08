L’offre à trois volets d’Arsenal pour le tueur à gages de l’Inter génère une contre-proposition

in

Arsenal a déposé une offre comprenant deux équipes premières plus de l’argent pour le tueur à gages de l’Inter Milan Lautaro Martinez qui a suscité une contre-proposition, selon un rapport.

Au milieu des troubles financiers causés par la pandémie de Covid-19, l’Inter a cherché à équilibrer les comptes cet été. Achraf Hakimi est parti au PSG pour générer une première somme de 60 millions d’euros. Cependant, la spéculation a continué de s’intensifier sur la rupture de leur partenariat de grève meurtrière.

Romelu Lukaku et Martinez se sont combinés pour former l’un des tandems les plus redoutables du football européen ces dernières années.

Avec des avant-centres cliniques à une prime à l’heure actuelle, Lukaku, 28 ans, pourrait exiger des frais à neuf chiffres au milieu d’un fort intérêt de Chelsea.

Mais un récent rapport révélé entre Lukaku et Martinez, L’Inter préférerait vendre l’Argentin si la pression venait à se produire.

Cela a conduit à un regain d’espoir Arsenal pourrait faire une déclaration de signature. Et selon l’Express (citant le podcast Football Terrace), les Gunners ont risqué leur bras.

Ils rapportent qu’un gambit d’ouverture comprenant de l’argent ainsi qu’Alexandre Lacazette et Hector Bellerin a été déposé.

Les deux stars ont été liées à une sortie du nord de Londres cet été, et en surface, elles conviendraient parfaitement au San Siro.

La sortie de Martinez ouvrirait la porte à Lacazette pour entrer directement dans le onze. Alors que le départ de Hakimi à Paris a laissé un vide à l’arrière droit.

Cependant, l’article indique que l’Inter a rejeté la proposition et a plutôt proposé l’une des leurs.

Il est affirmé que l’Inter n’est intéressé par aucun des deux joueurs et n’accepterait qu’une offre directe de 65 millions de livres sterling pour Martinez.

Le désir d’Arsenal d’adoucir l’accord avec les makeweights suggérerait qu’il sera difficile d’accumuler ce genre de frais.

Les Gunners n’ont pas de football européen pour aider à équilibrer les comptes cette saison et ont déjà dépensé plus de 70 millions de livres sterling pour Ben White, Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga.

Saliba admet qu’il a rejeté le souhait d’Arsenal

Pendant ce temps, William Saliba a déclaré que c’était sa décision de signer pour Marseille après avoir ignoré les souhaits de transfert d’Arsenal cet été.

Saliba a dit La Provence après avoir été officiellement dévoilé à Marseille : « J’ai discuté avec Pablo [Longoria], avec le gérant.

« Je savais que c’était là où j’allais jouer cette saison, avec un stade en feu et des supporters qui attendent beaucoup. Pour un jeune joueur de 20 ans, ça ne peut que me faire du bien.

« C’est moi qui ai choisi Marseille. Arsenal préférait que j’aille en Angleterre, mais je savais que c’était le bon choix. J’ai poussé et poussé pour ça.

« Marseille est l’un des meilleurs clubs de France, avec beaucoup de ferveur en ville et à la campagne. Vous devez transpirer pour la chemise quand vous êtes ici.

