L’offre AirPods Pro de la fête du Travail vous fait économiser 69 $ pour une durée limitée

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un ensemble d’AirPods Pro, vous avez de la chance car l’offre AirPods Pro d’aujourd’hui offre l’un de leurs meilleurs prix de l’histoire. Chez Amazon et Best Buy, vous pouvez acheter un ensemble pour seulement 179,99 $ grâce à une baisse de prix directe de 69 $.

L’accord porte les AirPods Pro à moins de 10 $ du prix record que nous les avons vus atteindre pendant une courte période lors du Black Friday de l’année dernière. Il s’agit d’une offre d’une journée chez Best Buy avec correspondance de prix Amazon, il ne vous reste donc plus longtemps pour tirer le meilleur parti de cette excellente offre AirPods Pro.

AirPods Pro



Les véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit d’Apple sont actuellement réduits de 69 $ sur Amazon et Best Buy. C’est l’un des prix les plus bas de tous les temps.

179,99 $

Les AirPods Pro sont les premiers véritables écouteurs sans fil d’Apple avec suppression active du bruit intégrée. ANC fonctionne pour bloquer les sons ambiants et de fond afin que vous puissiez vous concentrer sur votre musique, vos appels ou tout ce qui se passe dans vos oreilles. Cela les rend parfaits pour vos trajets quotidiens, vos voyages en avion ou lorsque vous voulez vraiment vous immerger dans votre musique.

Vous pourrez également passer rapidement en mode Transparence qui filtre ces sons extérieurs pour les moments où vous avez besoin d’entendre votre environnement. C’est utile pour traverser la rue ou lorsque vous avez besoin de parler à un collègue.

Contrairement aux AirPod standard, la version Pro présente une conception intra-auriculaire et vous recevrez trois tailles d’embouts en silicone souples pour vous aider à ajuster les écouteurs pour un meilleur ajustement. Il existe également une fonction d’égalisation adaptative qui ajuste spécifiquement le son à la forme de votre oreille pour un son personnalisé.

Si vous souhaitez utiliser un ensemble d’écouteurs pendant l’entraînement, les AirPods Pro sont un excellent choix avec un indice de résistance à l’eau IPX4 pour vous protéger de la pluie et de la transpiration, ainsi que de cette conception intra-auriculaire bien ajustée qui les maintiendra en place.

Comme tous les AirPods, les AirPods Pro sont faciles à configurer avec tous les appareils Apple grâce à la puce H1 qui permet un couplage et un changement d’appareil en un clic. Les propriétaires d’appareils Apple auront également un accès mains libres à Siri en disant “Hey Siri”, des commandes tactiles pratiques, et plus encore.

Le boîtier des écouteurs AirPods Pro est capable de se charger sans fil ou via Lightning et peut garder les écouteurs sous tension pendant plus de 24 heures.

