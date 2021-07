L’offre Apple Back to School désormais disponible en Europe

Apple a lancé le mois dernier son offre traditionnelle de retour à l’école aux États-Unis, qui offre aux étudiants des AirPod gratuits à l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible. Maintenant, l’offre a été étendue à la plupart des pays d’Europe, ainsi qu’à d’autres régions.

Les étudiants qui achètent un modèle Mac ou iPad éligible sur l’Apple Store for Education peuvent obtenir gratuitement une paire d’AirPod de deuxième génération. Si l’étudiant préfère, Apple propose une mise à niveau vers les AirPods avec étui de chargement sans fil ou les AirPods Pro pour un prix supplémentaire.

En plus des AirPod, les étudiants peuvent acheter certains appareils à un prix spécial. Par exemple, le MacBook Air M1 coûte 899 $ (prix américain) et est livré avec des AirPods 2, nous parlons donc d’une remise de 259 $ au total. Bien entendu, pour bénéficier de la réduction et de l’offre, vous devez prouver que vous êtes étudiant via le système de vérification UNiDAYS.

Économisez avec le prix de l’éducation. Et protégez votre achat avec 20 % de réduction sur AppleCare+. Disponible pour les étudiants universitaires actuels et nouvellement acceptés, les parents qui achètent pour eux, les enseignants et le personnel à tous les niveaux. Commencez par vérifier votre éligibilité.

La campagne Back to School est disponible au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, au Portugal et dans d’autres pays européens. Apple a également lancé l’offre aux Emirats Arabes Unis et en Chine.

H/T Ben Mella

