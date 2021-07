L’offre Apple Pencil 2 tombe au meilleur prix de l’année à 99 $, plus

Une nouvelle semaine est maintenant en cours, et avec elle est venue un lot de nouvelles offres alléchantes dont le meilleur prix de l’année sur Apple Pencil 2 à 99 $. C’est aux côtés jusqu’à 589 $ en économies sur les modèles iPhone 11/Pro/Max et le dernier lot d’accessoires iPhone Anker de 9 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Associez votre iPad Pro avec cette offre Apple Pencil 2

Amazon propose actuellement le crayon Apple de deuxième génération pour 99 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 129 $, l’offre d’aujourd’hui représente une baisse de prix particulièrement rare sur le dernier accessoire iPad, bat notre mention précédente de 6 $ et correspond au meilleur prix de l’année.

Redessiné pour certains des derniers iPad, l’Apple Pencil de deuxième génération améliore le modèle d’origine avec une recharge sans fil, une fixation magnétique et un facteur de forme actualisé. Que vous cherchiez à prendre des notes, à vous essayer à l’art numérique ou simplement à la précision d’un stylet, Apple Pencil est un incontournable pour améliorer votre expérience iPad.

Économisez jusqu’à 589 $ sur iPhone 11/Pro/Max

Woot propose une série de combinés certifiés de la série iPhone 11 remis à neuf à partir de 480 $ pour le modèle standard d’iPhone 11 64 Go. En baisse par rapport à son taux initial de 699 $, vous envisagez des économies de 219 $ avec l’offre d’aujourd’hui à moins de 20 $ du plus bas historique pour correspondre au deuxième meilleur prix à ce jour. Vous pouvez également économiser sur les configurations de niveau de stockage supérieur, ainsi que sur 589 $ de rabais Appareils iPhone 11 Pro de 600 $ et 11 modèles Pro Max jusqu’à 399 $ de rabais.

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une remise notable, l’iPhone 11 apporte de nombreuses fonctionnalités notables. Tout est centré autour d’un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie toute la journée et un ensemble de caméras doubles 12MP à l’arrière. Comprend une garantie de 90 jours. Vous pouvez regarder de plus près dans notre examen pratique, puis vous rendre ci-dessous pour en savoir plus.

La dernière vente d’accessoires iPhone d’Anker en direct à partir de 9 $

Anker lance aujourd’hui la nouvelle semaine en lançant sa dernière vente en vitrine sur Amazon. Cette fois-ci, vous trouverez des réductions sur les derniers écouteurs Soundcore, les chargeurs Qi, les câbles Lightning et plus encore. Notre premier choix est le casque Soundcore Life Q35 ANC qui vient de sortir pour 110 $. En baisse par rapport au taux habituel de 130 $, vous envisagez le premier rabais notable sur les nouvelles canettes à 20 $ de réduction. Arrivant en tant que dernier casque d’Anker, le nouveau Life Q35 offre une suppression active du bruit avec trois modes sonores différents ainsi qu’une autonomie de 40 heures. En plus de la prise en charge LDAC haute résolution, il existe également une charge USB-C et des réglages complets de l’égaliseur dans l’application compagnon.

