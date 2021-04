L’offre Apple Pencil passe à 115 $, la vente Twelve South et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une réduction rare sur l’Apple Pencil 2 à 115 $. C’est à côté de 50% de réduction Twelve South Apple Gear et la dernière vente Anker de 11 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Pencil 2 voit une offre rare à 115 $

Amazon propose désormais l’Apple Pencil de deuxième génération pour 115 $. Atteignant normalement 129 $, l’offre d’aujourd’hui représente le deuxième meilleur rabais de l’année et une rare chance de saisir l’accessoire en solde.

Redessiné pour les derniers iPad Pro et iPad Air, l’Apple Pencil de deuxième génération améliore le modèle d’origine avec une charge sans fil, une fixation magnétique et un facteur de forme actualisé. Que vous souhaitiez prendre des notes, essayer de créer de l’art numérique ou simplement la précision d’un stylet, l’Apple Pencil est un incontournable pour rehausser votre expérience sur iPad. Même avec les rumeurs selon lesquelles un modèle rafraîchi sera lancé lors de l’événement de mardi, c’est un excellent moyen d’économiser pour ceux qui n’ont pas besoin des derniers et des meilleurs.

Twelve South Apple Gear maintenant jusqu’à 50% de réduction

Twelve South propose actuellement une sélection de ses accessoires Apple populaires, chargeurs pour iPhone, bougies parfumées pour Mac et plus encore à partir de 20 $. Parmi toutes les réductions, notre premier choix est le Twelve South PowerPic à 40 $. Atteignant normalement 60 $, l’offre d’aujourd’hui représente 33% d’économies et est le prix le plus bas que nous ayons vu cette année sur une seule unité.

Twelve South PowerPic vise à remplacer le socle de chargement Qi moyen par un design élégant qui se fond dans votre bureau ou votre chambre. Il emballe des vitesses de charge de 10 W, soutient votre appareil pour surveiller facilement les notifications et est à la hauteur de son nom en doublant comme un cadre photo.

La caméra HomeKit intérieure 2K d’Anker tombe à 30 $

Anker est de retour pour commencer la semaine avec une nouvelle vente via sa vitrine officielle Amazon. Avec des prix à partir de 11 $, vous trouverez une sélection d’articles de recharge essentiels, de mises à niveau de maison intelligente et bien plus encore. Notre premier choix est l’eufy 2K Indoor HomeKit Cam pour 30 $. Atteignant normalement 40 $, l’offre d’aujourd’hui représente 25% d’économies, correspond au meilleur prix de l’année et se situe à moins de 2 $ du plus bas historique.

La caméra intérieure eufy d’Anker étend votre configuration HomeKit avec des flux 2K pour une tranquillité d’esprit supplémentaire ou tout simplement pour garder un œil sur les animaux domestiques et plus encore dans toute la maison. En vous connectant directement à votre Wi-Fi, les fonctionnalités notables incluent les alertes de mouvement, la détection des personnes et des animaux par IA et l’audio bidirectionnel.

