L’offre cachée d’Amazon vous offre une perceuse sans fil gratuite avec notre tondeuse à gazon électrique préférée • .

Vous cherchez la meilleure tondeuse à gazon électrique ? Si vous m’aviez demandé le mois dernier, je n’aurais peut-être pas recommandé la tondeuse à gazon Greenworks que j’utilise depuis quatre ans. Cela dit, je l’aime vraiment beaucoup. Il est merveilleusement léger et silencieux, et il dispose de deux ports pour contenir des batteries jusqu’à 5 Ah chacune. C’est toujours plus qu’assez de jus pour toute ma cour avant et arrière, ce qui signifie que tout le travail peut être fait sans avoir à faire une pause pour recharger. La tondeuse offre également une conception à double lame pour que vous puissiez tout tondre en un seul passage, ainsi que cinq réglages de hauteur différents qui ne pourraient pas être plus faciles à régler.

C’est formidable, mais il y a une chose à propos de la tondeuse que je n’aime pas : elle n’est pas automotrice. Il est si léger que cette fonctionnalité manquante n’a même pas d’importance la plupart du temps, ce qui est une bonne nouvelle. Mais j’ai certaines zones de ma pelouse avec des pentes relativement raides, et pousser la tondeuse sur ces pentes peut devenir fastidieux après un certain temps. C’est pourquoi j’ai accepté avec joie lorsque Greenworks m’a contacté le mois dernier et m’a demandé si je voulais essayer le Tondeuse à gazon autotractée sans balais Greenworks de 20 pouces.

Avant de la recevoir, j’espérais que cette nouvelle tondeuse Greenworks prendrait tout ce que j’aime dans mon modèle actuel et ajouterait un système d’entraînement automoteur pour être aussi parfait que je puisse l’imaginer. Eh bien, devinez quoi : c’est presque exactement ce qui s’est passé.

le Tondeuse à gazon autotractée sans balais Greenworks de 20 pouces est un peu plus lourde que mon ancienne tondeuse, mais ce n’est évidemment pas un problème puisqu’elle est automotrice. Il y a un petit levier pour régler la vitesse directement sur le guidon et vous pouvez également appuyer sur le bouton « turbo » pour un coup de pouce rapide si vous en avez besoin. Les réglages de hauteur sont encore plus faciles grâce à un levier qui a été déplacé à l’arrière de la tondeuse au lieu de près de l’avant, et il a même une nouvelle fonctionnalité astucieuse qui vous permet de le ranger verticalement afin qu’il ne prenne pas beaucoup de place dans votre garage ou remise.

Ma seule plainte en ce qui concerne cette tondeuse se trouve être quelque chose que j’attendais pleinement. Étant donné que les batteries Greenworks échangeables doivent maintenant alimenter un système d’entraînement automoteur en plus du mécanisme de coupe, ce modèle ne dure pas aussi longtemps que mon ancienne tondeuse. Cela étant dit, c’est un sacrifice que je suis prêt à faire pour ne pas avoir à continuer à pousser la tondeuse moi-même en montée sans l’aide d’un système d’entraînement. Greenworks dit que la tondeuse fonctionne pendant environ 45 minutes avec deux batteries de 5 Ah complètement chargées, et j’ai trouvé cette estimation exacte.

Tondeuse à gazon autotractée sans balais de 20 pouces de Greenworks a un prix comparable à celui des tondeuses comparables à 499 $, mais il existe une liste cachée sur Amazon qui vous offre un excellent forfait pour le même prix exact. En plus de la tondeuse elle-même, de deux batteries de 5 Ah et d’une station de chargement de batterie, vous obtenez également une perceuse/visseuse sans fil gratuite alimentée par les mêmes batteries Greenworks POWERALL échangeables.

