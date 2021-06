L’offre d’Amazon sur l’iPhone 12 est en avance sur Prime Day : elle tombe déjà à 766 euros en noir | La technologie

in

Quelques jours avant le début attendu du Prime Day 2021, Amazon a avancé certaines des offres qui triompheront sûrement, comme celle qui affecte le mobile le plus recherché du moment.

Depuis sa mise en vente, le prix de l’iPhone 12 dans les magasins Apple est resté stable au-dessus de 900 euros, bien que chez d’autres distributeurs il accumule réduction après réduction, et c’est une excellente nouvelle pour tous ses clients potentiels acheteurs.

Pour l’instant, du moins en Espagne, celui qui est allé plus loin est Amazon, qu’avant l’arrivée imminente du Prime Day 2021 a baissé un peu plus le prix de l’iPhone 12 64 Go pour le rendre moins cher que jamais: il se trouve qu’il ne coûte que 766 euros.

Ils sont d’environ 142 euros de réduction, bien qu’il s’agisse d’une réduction qui ne concerne pour l’instant que le modèle noir à ce titre, pas les autres, qui restent autour de 799 euros, un prix qui n’est pas mal du tout.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Dans notre analyse de l’iPhone 12, nous avons pu le mettre à l’épreuve dans toutes sortes de situations, nous sommes donc en mesure de dire qu’il s’agit probablement de l’un des meilleurs téléphones Apple en termes de rapport qualité-prix ces dernières années, un terminal qui aura une durée de vie plus longue que d’habitude.

De plus, la livraison est gratuite que vous ayez ou non Amazon Prime. Si vous le souhaitez, lors de l’achat, vous pouvez ajouter à votre commande Apple Care, l’assurance accident et casse proposée par le fabricant lui-même.

5G, écran OLED et jusqu’à WiFi 6

Les caractéristiques techniques de l’iPhone 12 en font un mobile depuis de nombreuses années, et il y a peu de différences cette année entre ses fonctionnalités et celles proposées par les modèles Pro et Pro Max, au-delà de la taille de l’écran et de la qualité des caméras.

Par exemple, Il est déjà livré avec la 5G et le WiFi 6, donc la connectivité est absolument à la pointe de la technologie et continuera de l’être au cours de la prochaine décennie. pratiquement, quelque chose qui fait que ce mobile conservera sa valeur beaucoup plus longtemps.

Ceci est important si vous envisagez de le vendre dans quelques années pour acheter un nouveau modèle, car vous pourrez récupérer une bonne partie de l’investissement initial.

L’écran fait également un saut quantique avec le panneau OLED, qui consomme beaucoup moins d’énergie et est beaucoup plus beau avec des noirs beaucoup plus réalistes.

