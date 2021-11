L’offre d’Arsenal entraîne un changement immédiat de position vis-à-vis de la starlette roumaine

Arsenal aurait confirmé son intérêt pour le prodige roumain Ianis Stoica et soumis une offre pour l’adolescent en demande.

Le joueur de 18 ans a attiré l’attention avec un certain nombre de performances exceptionnelles pour l’équipe de Liga I du FCSB cette saison. Le milieu de terrain offensif a inscrit six buts en 14 matches toutes compétitions confondues avec Roș-albaștrii. Il a également enregistré deux passes décisives pour aider son équipe à se classer deuxième derrière le CFR Cluj dans l’élite roumaine.

Un rapport de Playsport plus tôt cette semaine a suggéré que les Gunners aimaient le jeune. La propriétaire du club, Gigi Becali, est une grande fan de l’as roumain des moins de 21 ans. Et il a aucune intention de vendre Stoica.

« C’est bien qu’Arsenal surveille Ianis, mais cela ne sert à rien car il n’est pas à vendre », a-t-il déclaré. « Il pourrait être dans un an ou deux, mais pas encore. Il est techniquement doué, fort physiquement et très intelligent.

« À le regarder, on pourrait penser qu’il a 23 ans, pas 18. »

Cependant, les discussions sur l’argent dans le football et Becali ont suggéré qu’une légère augmentation de l’offre pourrait inciter à une vente.

« J’ai actuellement [an offer of] 7,5 millions d’euros pour Ianis Stoica », a déclaré Becali à as.ro. « Et je veux 10 M€ plus 20 % [from a future transfer] », a-t-il déclaré avant de confirmer qu’Arsenal avait fait l’offre.

D’autres clubs ont déjà été mentionnés en lien avec la star née à Bucarest. La tenue italienne Bologna et le turc Galatasaray sont des prétendants connus.

Cependant, lorsque l’on entend parler de ses compétences, les plus grands clubs sont certains d’entrer en scène.

Stoica dans Pepe à Arsenal

Stoica peut représenter l’avenir aux Emirats si Mikel Arteta peut obtenir son homme. Mais un homme dont les jours dans le nord de Londres peuvent être comptés est Nicolas Pépé.

Le joueur de 26 ans n’a fait que cinq départs en championnat ce trimestre et The Sun suggère que « le temps presse » pour l’Ivoirien. C’est malgré le soutien d’Arteta au joueur vendredi.

« Nico a des qualités très spécifiques et quand il peut les mettre en place, elles sont magnifiques », a-t-il déclaré aux journalistes. «Mais nous avons parlé de cohérence et il doit faire ce qu’il fait et même élever son niveau. C’est ce que nous voulons rendre l’équipe meilleure.

« Il s’entraîne bien mais parfois l’entraîneur prend une décision en fonction d’autres qualités qui sont nécessaires dans le plan de match de la journée et doit choisir entre deux ou trois joueurs. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait une idée d’offres divertissantes en janvier, il a ajouté: « Non – et ce n’est pas non plus le moment d’en parler. »

