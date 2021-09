L’offre de Bitcoin sur les bourses tombe à son plus bas niveau observé pour la dernière fois en mai 2019 au milieu de la croissance record exponentielle de Lightning Network

L’offre de Bitcoin (BTC) sur les échanges cryptographiques a chuté car elle a atteint un creux de 28 mois.

La société de cryptanalyse Santiment a expliqué :

“L’offre de Bitcoin sur les bourses est tombée à des niveaux jamais vus depuis mai 2019. C’est une forte indication d’une moindre pression de liquidation pour BTC.”

Cette métrique montre que les sorties de Bitcoin des bourses sont sur une trajectoire ascendante depuis plus de deux ans. Cela signifie une culture de rétention car BTC est transféré vers le stockage à froid et les portefeuilles numériques à des fins futures autres que la spéculation.

Des recherches récentes du fournisseur de métriques en chaîne Glassnode ont montré qu’une grande partie de l’approvisionnement en BTC était conservée dans un entrepôt frigorifique. Cela était basé sur le fait que l’offre dormante de BTC avait atteint 54,2% depuis au moins un an.

BTC Lightning Network connaît une croissance remarquable

Quelques jours après que Bitcoin Lightning Network a atteint une capacité record de 2 738 BTC, ce qui équivaut à 116,3 millions de dollars en valeur. Sa capacité a atteint un nouveau record absolu (ATH) de 2 904 BTC.

Yann & Jan, co-fondateurs de Glassnode, expliquent :

“Les métriques du Bitcoin Lightning Network continuent d’atteindre des sommets historiques cette semaine. Le nombre de nœuds Lightning atteint 15,6K Le nombre total de canaux atteint 73K, la capacité des canaux a augmenté de 22% en septembre pour atteindre 2 904 BTC.

Lightning Network est une deuxième couche intégrée à la blockchain Bitcoin pour les transactions hors chaîne. En conséquence, les canaux de micropaiement sont utilisés pour augmenter la capacité de la blockchain à effectuer des transactions plus efficacement.

Ainsi, les transactions effectuées sur les réseaux Lightning sont plus facilement confirmées, moins chères et plus rapides que celles traitées sur la chaîne.

Y aura-t-il un retournement de tendance sur le réseau Bitcoin ?

Bitcoin a baissé de 4,91% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 41 803 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap. Le prix du BTC est en baisse depuis que la principale crypto-monnaie a enregistré une perte quotidienne de 10 000 $ au début du mois en raison de facteurs de levier excessifs dominants.

L’analyste de marché Lark Davis a reconnu que des sommets inférieurs se formaient continuellement sur le réseau Bitcoin et qu’il n’y avait encore aucun signe d’inversion de tendance.

Des hauts et des bas plus bas signifient une tendance à la baisse, tandis que des hauts et des bas plus élevés représentent une tendance à la hausse.

