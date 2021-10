L’offre de charbon dépasse la demande, selon le ministère de l’Énergie de l’Union

Pas moins de 1 36 159 mégawatts (MW) de centrales électriques du pays fonctionnaient avec des stocks de charbon pendant huit jours ou moins, ce qui a conduit à des spéculations sur une pénurie généralisée d’approvisionnement en électricité dans le pays.

Déclarant que « toute crainte d’épuisement des stocks de charbon à la fin de la centrale électrique est erronée », le ministère du charbon de l’Union a déclaré dimanche que bien que le stock de charbon de la centrale électrique soit actuellement d’environ 7,2 millions de tonnes (MT), 43 MT supplémentaires de charbon – équivalent à demande de 24 jours — se trouve dans les mines de Coal India (CIL) et est fourni aux centrales électriques. Le ministère de l’Énergie de l’Union a déclaré que les expéditions de charbon dépassaient déjà la consommation samedi, avec une offre de 1,92 MT contre une consommation de 1,87 MT.

Pas moins de 1 36 159 mégawatts (MW) de centrales électriques du pays fonctionnaient avec des stocks de charbon pendant huit jours ou moins, ce qui a conduit à des spéculations sur une pénurie généralisée d’approvisionnement en électricité dans le pays. Alors que les besoins quotidiens moyens en charbon des centrales électriques sont d’environ 1,9 MT en avril-septembre, l’approvisionnement quotidien a été d’environ 1,8 MT par jour en raison des moussons prolongées limitant les expéditions de charbon. CIL vise à augmenter l’approvisionnement en charbon des centrales électriques à 1,6 MT par jour d’ici la fin octobre et l’approvisionnement de SCCL et des blocs de charbon captifs devrait contribuer 0,3 MT de charbon supplémentaire chaque jour. CIL a également fourni environ 0,3 MT par jour à des industries non énergétiques telles que l’aluminium, le ciment et l’acier pour répondre à leur demande, a déclaré le gouvernement.

Le scénario d’approvisionnement en électricité s’est également amélioré avec un déficit d’approvisionnement de 86,7 millions d’unités (UM) enregistré le 9 octobre, contre un déficit de 113,7 UM il y a un jour. Les plus fortes pénuries d’électricité ont été enregistrées au Rajasthan, au Pendjab, à l’Uttar Pradesh, au Jharkhand et à l’Haryana. L’approvisionnement en charbon a également été régulé à 11 939 MW en raison des cotisations impayées et 7 650 MW supplémentaires reçoivent l’approvisionnement conformément au paiement. Le Maharashtra, le Rajasthan, le Tamil Nadu, l’Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Madhya Pradesh ont des problèmes hérités des lourdes cotisations des sociétés charbonnières.

Conformément à la demande du ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal au Premier ministre Narendra Modi, la NTPC a été chargée d’augmenter les stocks de charbon dans les stations de Dadri et Jhajjhar pour répondre aux exigences de la capitale nationale. Il a été conseillé à GAIL India de mettre à disposition du gaz de toutes sources pour les centrales électriques de Bawana et Pragati à Delhi. Tata Power Delhi Distribution, l’une des discothèques privées de Delhi, avait informé samedi ses clients qu' »en raison de la disponibilité limitée du charbon dans les centrales de production du nord, le scénario d’alimentation électrique entre 14 heures et 18 heures est à un niveau critique ». Le ministère de l’Électricité a déclaré dimanche que « si des dysfonctionnements s’avéraient avoir recours au délestage malgré la disponibilité de l’électricité conformément au PPA, une action serait engagée à leur encontre ».

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.