L’offre de City pour Kane est dévoilée

24/08/2021 à 12:10 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le feuilleton ‘Kane’ continue d’ajouter des épisodes. Le ‘Daily Mail’ a publié ce mardi l’offre que le Manchester City a facilité Tottenham Hotspur pour obtenir les services de Harry Kane.

Plus précisément, l’offre qui a été dévoilée souligne que le club qui maintient la propriété du joueur demande 170 millions d’euros au groupe dirigé par Pep Guardiola. Une Ville qui ne descend pas de l’âne et entretient votre offre initiale : 90 millions plus 30 dans des variables qui seraient faciles à atteindre.

Selon les informations publiées par le journal britannique, les ‘Spurs’ estiment que le transfert de l’attaquant anglais est, pour le moment, “impossible”. Non seulement à cause de l’offre envoyée par le club ‘skyblue’, mais aussi parce que croire qu’il n’y a pas assez de temps pour trouver un remplaçant approprié pour la fin du marché des transferts, au cas où vous perdriez votre étoile.

Pour le moment, il semble irréalisable que l’opération soit résolue, juste une semaine avant la clôture du marché des transferts. Le club londonien ne veut pas laisser l’international anglais s’échapper pour moins de 170 millions, alors que l’offre présentée par City ne contient que 90 millions de forfait, le reste étant en bonus.

Tout ce gâchis fait Daniel Levy, propriétaire de Tottenham Hotspur, a le sentiment de gagner la bataille, puisqu’elle considère que la Ville ne pourra pas s’approcher du prix demandé. Kane est valorisé à plus de 140 millions d’euros et Tottenham est prêt à le conserver malgré le fait que le joueur suppose qu’il a un “gentlemen’s agreement” avec Levy. Sept jours avant la clôture du marché, l’affaire Kane n’est toujours pas viable.