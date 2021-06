L’offre de Guy Verhofstadt de se vanter du nouvel organe de l’UE se retourne de manière spectaculaire – «Sortie de l’UE MAINTENANT!» | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé belge a partagé le dernier tweet du nouveau Parquet européen (Parquet européen) annonçant l’introduction d’un nouveau système antifraude dans le bloc pour enquêter sur les crimes contre le budget de l’UE.

Le tweet de l’OEPP disait: “Nous ne rêvons plus du futur, nous le réalisons!

«Après de longs préparatifs, #EPPO commence aujourd’hui à enquêter sur les crimes contre le budget de l’UE.

“Découvrez plus et n’oubliez pas, vous pouvez nous signaler un crime sur Home | Parquet européen.”

Se vantant du nouveau projet, Guy Verhofstadt a déclaré: «La criminalité et la corruption transfrontalières ont besoin d’une réponse transfrontalière.

“Le procureur de l’UE est un grand pas en avant. Aujourd’hui pour lutter contre l’utilisation abusive des fonds européens, demain pour lutter contre tous les grands actes criminels transfrontaliers.”

Mais l’europhile, qui a longtemps combattu pour que l’UE devienne les États-Unis d’Europe, a été immédiatement moqué sur la plateforme de médias sociaux.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “N’ayant pas de frontières intérieures, permet le mouvement incontrôlé des criminels. Ensuite, il y a les familles de clan que vous laissez seules ici et l’Allemagne étant le meilleur endroit pour blanchir de l’argent.”

Un autre a répondu: “Donc, vous allez enfin poursuivre les parlementaires européens qui ont manipulé les fonds au cours des 40 dernières années. Bravo.”

D’autres ont appelé les États membres à quitter complètement le bloc.

LIRE LA SUITE: L’assistant de Biden a mis en garde l’UE “ dispersée ” contre la vengeance du Royaume-Uni

Des personnes au Royaume-Uni se sont également jointes au dénigrement.

Un Britannique a écrit: “La Grande-Bretagne a un grand nombre de criminels européens dans notre système carcéral, devons-nous les envoyer à Bruxelles pour que vous puissiez vous en occuper?”

Et un autre: “Le Parlement européen est l’endroit le plus corrompu d’Europe. Commencez par là, alors nous pourrions vous croire.”

“40 ans et vous commencez à enquêter sur les crimes contre le budget? LOL-Je commencerais à regarder la Commission et les députés européens. Tout ce favoritisme, abus de dépenses, népotisme et dépenses élémentaires non comptabilisées. Quant à la criminalité transfrontalière -Vous avez fait votre lit donc vous vous y couchez!

«Brexit!

Le Parquet européen, qui compte 22 pays de l’UE comme membres, est conçu pour poursuivre la fraude budgétaire dans le bloc.

Le bureau vise à s’appuyer sur un réseau de procureurs délégués européens dans chaque pays.

Mais dans un coup dur pour la tentative de Bruxelles de devenir plus intégrée et de lutter contre la criminalité à travers le bloc, le Danemark, la Hongrie, l’Irlande, la Pologne et la Suède n’ont pas encore signé au bureau.

La Finlande n’a pas proposé de candidat et la Slovénie, qui assumera la présidence tournante du Conseil de l’UE en juillet, n’a pas encore nommé de procureurs pour ce poste.

Une déçue Laura Codruța Kövesi, chef du Parquet européen, a déclaré à POLITICO: “C’est un très mauvais signal.”

Elle a fustigé le “manque de coopération sincère” de la part des États membres.

Jeudi, le Premier ministre slovène Janez Janša a refusé de saluer les deux candidats de son pays.

Mme Kövesi a commenté: “Il est évident que quelque chose n’est pas crédible.”

Le chef de l’OEPP a averti que la Slovénie prendra “un risque très énorme” si elle choisit de ne pas nommer de procureurs.

Elle a ajouté: «Cela influencera l’activité de l’OEPP, l’efficacité de l’OEPP.

«Comment pouvons-nous mieux protéger l’argent européen sans avoir les procureurs en Slovénie?»