L’offre de l’USDT et de l’USDC augmente d’un milliard au total depuis la vente de mai

Stablecoins

Poudre sèche en croissance : l’offre de l’USDT et de l’USDC augmente de 12 milliards de dollars au total depuis la vente de mai

Depuis la vente massive du mois dernier, de nombreuses pièces stables ont été frappées. Au cours de cette période, l’offre totale du marché en pièces stables a également atteint la barre des 100 milliards de dollars.

Le retrait du 19 mai qui a vu le prix du Bitcoin s’effondrer à 30 000 $ et même plus bas à 28 000 $ sur certains échanges a été brutal, anéantissant des milliards de dollars du marché des crypto-monnaies.

Alors que Bitcoin a connu une baisse d’environ 54%, les altcoins ont chuté encore plus fort entre 60% et 90%.

Depuis la déroute profonde, l’offre de stablecoin USDT a bondi d’environ 5 milliards de dollars pour atteindre un peu moins de 63 milliards de dollars.

Cependant, c’est l’USDC qui a connu une croissance plus importante en moins d’un mois. La capitalisation boursière de l’USDC a bondi de 7 milliards de dollars pour atteindre un peu moins de 24 milliards de dollars, selon CoinGecko.

Cela est logique étant donné que la part de marché de l’USDC a augmenté à un rythme rapide, représentant actuellement près de 22%, contre 6,6% en juin 2020. La part de marché de Tether, quant à elle, est sur une tendance baissière, à un peu plus de 61% contre 86%. il y a un an.

Quant à DAI, qui, contrairement à l’USDT et à l’USDC adossés à des fonds fiduciaires, est crypté, sa capitalisation boursière a chuté de moins d’un milliard de dollars dans les jours qui ont suivi la vente de mai. Mais depuis, il s’est redressé et s’est enrichi.

DAI est maintenant un stablecoin à capitalisation boursière de 5 milliards de dollars. Il est intéressant de noter que 52% des garanties sous-jacentes au DAI sont USDC.

Cette poudre très sèche peut être considérée comme un signe haussier avec des personnes assises sur la touche prêtes à entrer. La croissance du stablecoin “contribue au prix en supprimant les rendements afin que les gens puissent accéder à un effet de levier à faible coût”, a noté le commerçant CL de eGirl capital.

Cependant, ces pièces stables pourraient également être utilisées pour obtenir des rendements plus élevés sans acheter d’actifs cryptographiques. Degen Spartan a noté,

“Bien qu’il s’agisse certainement d’un médicament d’entrée pour certains, beaucoup d’autres considèrent la crypto comme une arnaque absolue et ne veulent pas participer, mais gagneront avec plaisir les rendements les plus élevés. Quel a été leur coût d’opportunité ? Les rendements d’un portefeuille équilibré 60/40, ils ne se soucient pas de faire des gains 100x.

Cela permet aux acteurs traditionnels du marché de « prendre des risques moindres pour des rendements toujours élevés », ce qui revient à vendre des pioches et des pelles au lieu de spéculer directement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.