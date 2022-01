L’offre de Man Utd pourrait résoudre deux problèmes avec le succès de l’accord de Chelsea

Une star de Man Utd en fuite est ciblée par l’AC Milan qui espère répéter l’énorme succès qu’il a connu lors d’un accord avec Chelsea.

Les fans de United qui espèrent une navigation en douceur dans l’ère post-Ole Gunnar Solskjaer ont déjà été déçus. Les performances sur le terrain ont été décevantes alors que les stars de United ont du mal à s’adapter aux demandes de Ralf Rangnick.

Un rapport du Mirror révélé certains joueurs des Red Devils nourrissaient des doutes sur la tactique et le style de jeu de Rangnick.

De plus, le journal a nommé quatre des 11 joueurs qui auraient envie de sortir d’Old Trafford.

L’un des nommés était le demi-centre, Eric Bailly. L’international ivoirien, 27 ans, ne s’est jamais vu confier un rôle de titulaire régulier depuis son arrivée de Villarreal pour 30 millions de livres sterling en 2016.

Bailly a été nommé en novembre par le Telegraph comme une star qui avait «ouvertement défié» Solskjaer dans le vestiaire. La clé de ses plaintes était l’insistance du Norvégien à sélectionner Harry Maguire devant lui malgré la forme misérable de l’Anglais.

Bailly lorgne sur la répétition du transfert de Chelsea

Désormais, selon Sky Italia (tel que traduit par MilanNews.it), Bailly pourrait bientôt se voir proposer une sortie vers l’AC Milan. Via TheHardTackle, Milan a identifié le défenseur central comme une cible de choix ce mois-ci.

Milan cherche des renforts défensifs après que Simon Kjaer a subi une blessure au LCA. L’opération qui en a résulté l’a exclu pour le reste de la saison.

Bailly est un nom qui a été identifié comme un adjoint approprié, et l’ancien défenseur de Chelsea Fikayo Tomori sert de plan directeur de l’accord.

AC avait précédemment signé Tomori en prêt avant de l’acquérir de manière permanente six mois plus tard. Tomori a été une révélation au San Siro, et Milan espère que Bailly pourra avoir un impact similaire.

Le point de vente indique que Milan recherche un prêt avec option ou obligation d’achat. Alternativement, ils pourraient se contenter d’un simple mouvement de prêt. À l’heure actuelle, tout accord potentiel n’en est qu’à ses balbutiements.

Mais conclure un accord résoudrait à la fois leur problème défensif et débarrasserait United d’un joueur qui semble avoir l’intention de partir.

Milan Ake, Malang Sarr et Pablo Mari sont également sur le radar de Milan.

Fernandes catégorique en réponse au discours de sortie de Man Utd

Pendant ce temps, Bruno Fernandes a dénoncé les spéculations dans les médias le liant à un transfert choc en janvier à Barcelone.

Fernandes a été la cible de critiques cette saison pour ses bouffonneries sur le terrain et sa tendance à se plaindre des décisions d’arbitrage. La légende de United, Gary Neville, a visé les Portugais lors du match nul décevant de United contre Newcastle fin décembre, étiquetant Fernandes et Ronaldo « sacs à dos ».

La situation à Old Trafford ne s’est pas améliorée depuis cette performance laborieuse. En effet, The Mirror a rapporté le Le vestiaire de United se fissure au milieu des inquiétudes concernant les tactiques et le style de jeu du patron par intérim Ralf Rangnick.

Cela a ensuite conduit à des spéculations des médias étrangers liant Fernandes à une sortie choc en janvier. Malgré ses performances modérées cette saison, perdre Fernandes serait un coup dur pour le club.

Le média portugais Sport TV (via Goal), a rapporté que Fernandes « a été proposé au Barça alors que ses représentants cherchent à négocier un transfert en janvier pour le milieu de terrain ». Cependant, Fernandes a maintenant annulé une telle spéculation avec une déclaration catégorique sur les réseaux sociaux.

Fernandes est allé sur Instagram pour écrire (via le Mirror): « Et je pensais que nous avions changé d’année il y a quelques jours et après tout, nous sommes déjà le 1er avril, ou est-ce encore une fois du mauvais journalisme? »

LIRE LA SUITE: Le transfert de Man Utd est sur le point de « s’effondrer », mais les chances de réussite d’un nouvel accord sont évaluées à 100%