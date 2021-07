L’offre de Red Bull pour l’examen de la collision Verstappen-Hamilton échoue · .

in

Les commissaires sportifs ont rejeté la demande de Red Bull de revoir leur décision sur la collision entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Red Bull a demandé aux commissaires sportifs de reconsidérer leur verdict qui a infligé à Hamilton une pénalité de 10 secondes pour la collision qui a mis Verstappen hors de la course. L’équipe pense que la sanction était trop clémente, car Hamilton a pu continuer et revendiquer la victoire, et a estimé qu’une pénalité supplémentaire était méritée.

Selon les règles de la F1, un examen peut avoir lieu si les commissaires sportifs découvrent de nouvelles informations pertinentes à un incident qui n’étaient pas à leur disposition à l’époque. Mais après avoir examiné une demande faite par Red Bull, les commissaires sportifs ont rejeté leur demande.

Red Bull aurait présenté plusieurs éléments de preuve aux commissaires sportifs qui, selon eux, ont prouvé que Hamilton est entré dans le virage de Copse à une trajectoire et à une vitesse qui ont rendu la collision inévitable.

L’équipe a utilisé le dépassement de Hamilton sur Charles Leclerc dans le même virage plus tard dans la course pour démontrer que le pilote Mercedes aurait dû ralentir davantage pour le virage et prendre une ligne plus serrée afin d’éviter le contact.

Pour étayer leur affirmation, Red Bull a effectué des analyses du monde réel et des simulateurs sur les données. Le pilote de réserve Alexander Albon a recréé les lignes empruntées par les pilotes dans les virages tout en participant à un test de pneus à Silverstone la semaine après la course. Sergio Perez a effectué un test similaire dans le simulateur de l’équipe.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Red Bull maintient que Verstappen a laissé suffisamment de place à Hamilton à l’intérieur de Copse, et affirme que leur analyse a montré que la Mercedes aurait dû freiner beaucoup plus tôt que lui pour passer au coin de la rue sans heurter leur voiture.

Après avoir examiné les informations reçues de Red Bull, les commissaires ont décidé qu’il “n’était pas” un nouvel élément important et pertinent [that was] découvert qui n’était pas à la disposition des parties demandant le réexamen au moment de la décision concernée ».

Red Bull a utilisé ses données pour produire des illustrations comparant les lignes de course prises par Hamilton en dépassant Verstappen et Leclerc. Les commissaires ont décidé que cela ne pouvait pas être considéré comme une nouvelle preuve car il a été “créé aux fins de soumissions pour soutenir la requête en révision” et “créé sur la base de preuves qui étaient à la disposition du concurrent au moment de la décision” sous la forme de Données GPS des voitures.

Les intendants ont noté que les preuves soumises à l’appui d’une demande d’examen doivent être « « découvertes » (plutôt que créées) ».

Red Bull a soumis sa demande de réexamen aux commissaires sportifs dans une lettre vendredi. « Les commissaires sportifs ont ajouté qu’ils « notent, avec une certaine inquiétude, certaines allégations faites dans la lettre ci-dessus du concurrent.

«De telles allégations peuvent ou non avoir été pertinentes pour les stadiers si la requête en révision avait été accordée. Les commissaires sportifs peuvent avoir abordé ces allégations directement dans toute décision qui aurait suivi. La requête ayant été rejetée, les commissaires sportifs ne font aucun commentaire sur ces allégations. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :