L’offre de Sean Longstaff rejetée par Newcastle, Philippe Coutinho se rapprochant du choc d’Aston Villa, le rival de Toffees Arsenal pour Bruno Guimares, évalué à 40 millions de livres sterling

Nous sommes en janvier et cela signifie que le mercato d’hiver est ouvert aux affaires.

Everton est l’un des nombreux clubs qui espèrent renforcer leur équipe au cours du mois après un début de campagne décevant en Premier League.

.

Benitez a désespérément besoin de renforts

Rafa Benitez a subi des pressions au début de son règne à Goodison Park et de nouveaux visages pourraient leur faire gagner plus de temps pour redresser la situation dans la seconde moitié de la campagne.

talkSPORT.com vous apporte toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de la moitié bleue du Merseyside.

Philippe Coutinho

Philippe Coutinho se dirige vers une réunion avec Steven Gerrard à Aston Villa, selon talkSPORT.

Coutinho, prêt à quitter Barcelone en prêt, est prêt à prendre une décision finale sur son avenir vendredi, mais serait attiré par la perspective de s’associer à l’ancien coéquipier de Liverpool Gerrard.

Everton et Newcastle ont tous deux été fortement liés à une décision du joueur, mais devraient manquer l’international brésilien.

.

La carrière de Coutinho est tombée d’une falaise depuis la fin d’un transfert d’argent au Barça en janvier 2018 Sean Longstaff

Everton a vu une offre rejetée par Newcastle United pour Sean Longstaff, selon les rapports.

Rafa Benitez souhaite retrouver le milieu de terrain des Magpies avec qui il a travaillé pendant leur séjour à St James ‘Park.

Longstaff a également été inclus dans une proposition de Newcastle pour Lucas Digne, une offre qui a été rejetée par Everton.

Le milieu de terrain fait face à un avenir incertain avec son contrat qui expire cet été, ce qui signifie qu’un déménagement en janvier pourrait être envisagé.

. – .

Sean Longstaff a fait l’objet de l’intérêt d’Everton Bruno Guimaraes

Everton serait parmi les clubs intéressés par Bruno Guimares, selon l’Evening Standard.

Le milieu de terrain lyonnais suscite un vif intérêt ce mois-ci, Newcastle United et Arsenal étant également enthousiastes.

International brésilien, Guimares s’est fait un nom après avoir remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques et avoir disputé 68 matches avec Lyon.

La partie française est déterminée à garder le milieu de terrain ce mois-ci, mais pourrait envisager une décision si une offre de 40 millions de livres sterling était reçue.

Bruno Guimares a été lié à un déménagement à Everton Lucas Digne

L’intérêt pour l’arrière latéral d’Everton semble s’accélérer de jour en jour.

Des clubs tels que Newcastle United et Chelsea seraient ravis que les Magpies aient déjà refusé une offre de 22,5 millions de livres sterling.

Ajoutez West Ham et Aston Villa à la chasse et il semble que nous ayons une véritable course aux transferts.

On pense que Digne ne souhaite pas déménager à Tyneside, mais à part cela, il reste à voir qui sera le leader dans la recherche de la signature de l’ancien homme de Barcelone.

. – .

Lucas Digne devrait quitter Goodison Park ce mois-ci