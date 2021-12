L’offre de Terra Stablecoin augmente de B, Bitcoin dans les embrayages de macro, SHIB ajouté au bilan

Commerce et investissement

L’offre de Terra Stablecoin augmente de 5 milliards de dollars en moins d’un mois, Bitcoin dans les embrayages de macro, SHIB ajouté au bilan

AnTy2 décembre 2021

Pendant ce temps, les émissions nettes d’ETH pour novembre ont enregistré les plus faibles depuis la mise en œuvre de l’EIP-1559 début août.

Alors que les crypto-monnaies se généralisent, la société canadienne de soins de santé en ligne Ask The Doctor a ajouté 1,5 million de dollars de Shiba Inu à son bilan. La société a déclaré sur Twitter qu’elle soutiendrait également SHIB pour les paiements.

La société a acheté ces 31,24 milliards de jetons SHIB via l’échange de crypto Kraken.

Le mois dernier, la société cotée en bourse Tokens.com Corp a également acheté 833 millions de jetons SHIB d’une valeur d’environ 50 000 $ pour offrir à ses investisseurs une exposition à la crypto-monnaie meme.

Cher @vladtenev @RobinhoodApp @christine_hall , On dirait que nous avons beaucoup d’utilisateurs ici à @askthedr qui veulent pouvoir effectuer des transactions avec $doge et $shib Espérons que votre équipe sera en mesure de répertorier $shib et de lancer le portefeuille ! …au nom de la #dogearmy #SHIARMY – Ask The Doctor ® 🇺🇸🇨🇦 (@askthedr) 2 décembre 2021

Mais Ask The Doctor n’a pas fini d’acheter des pièces de monnaie pour chiens car mercredi, a-t-il déclaré, ils prévoient d’ajouter 1,5 million de dollars supplémentaires d’actifs cryptographiques à son bilan en baisse.

Sur les deux options de DOGE et SHIB, 89,5% des 10 156 votes ont choisi la crypto-monnaie SHIB.

« Ask The Doctor aime tous les « jetons de chien » et tous les cryptos. Nous croyons en l’inclusion financière / sanitaire pour tout le monde dans le monde. C’est pourquoi, en tant qu’entreprise, nous nous efforçons d’obtenir beaucoup d’utilité pour doge shib et floki.

SHIB est une pièce à capitalisation boursière de 23,68 milliards de dollars qui se négocie à 0,0004315 $, en baisse de 50 % par rapport à son sommet historique d’il y a un peu plus d’un mois. Pendant ce temps, Dogecoin, qui a une capitalisation boursière de 29 milliards de dollars, se négocie à 0,22 $. SHIB -7,34% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

0,00 $-7,34 % Volume 2,59 b Variation 0,00 $ Ouvert 0,00 $ Capitalisation boursière en circulation de 10 t 23,37 b 9 min Terra Stablecoin L’offre augmente de 5 milliards de dollars en moins d’un mois, Bitcoin dans Macro’s Clutches, SHIB ajouté au bilan 1 d Twitter PDG et Bitcoiner Jack Dorsey est sorti, Ethereum est dans les pompes 1 w DOGE sur l’enquête d’Elon Musk à Binance, CZ contre-attaque DOGE -0.60% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,21 $

0,00-0,60 % Volume 1,87 b Changement 0,00 $ Ouvert 0,21 $ Circulation 132,36 b Capitalisation boursière 28,19 b 9 min Terra Stablecoin L’offre augmente de 5 milliards de dollars en moins d’un mois, Bitcoin dans Macro’s Clutches, SHIB ajouté au bilan 1 w Pompes DOGE sur l’enquête d’Elon Musk à Binance, CZ contre-attaque 2 avec le portefeuille cryptographique intégré de Brave pour donner à 42 millions d’utilisateurs l’accès aux DApps pour les chaînes compatibles EMV

Alors que les pièces de monnaie pour chiens se reposent après avoir profité d’une tendance à la hausse au cours du dernier trimestre, au quatrième trimestre, Ether est la principale crypto-monnaie faisant preuve de force. ETH se rapproche lentement de son ATH, se négociant actuellement juste au-dessus de 4 500 $. ETH -3,45% Ethereum / USD ETHUSD 4 524,40 $

– 156,09 $ à 3,45 % Volume 24,42 b Variation – 156,09 $ Ouvert 4 524,40 $ Circulation de 118,58 m Capitalisation boursière 536,48 b 9 min Terra Stablecoin L’offre augmente de 5 milliards de dollars en moins d’un mois, Bitcoin dans les embrayages de macro, SHIB ajouté au bilan 18 h Purpose Investments lance Bitcoin et les ETF Ethereum, paieront un rendement mensuel de 8 à 10 % avec un décalage de 22 h sur le bitcoin alors qu’Ether OI vise un nouvel ATH alors que l’ETH/BTC dépasse 0,08

Les émissions mensuelles d’ETH ont également commencé à baisser, les émissions nettes d’ETH pour novembre étant les plus faibles observées depuis la mise en œuvre de l’EIP-1559 début août.

Jusqu’à présent, 1,086 million d’ETH d’une valeur de 4,2 milliards de dollars ont été brûlés, Uniswap et OpenSea restant les principaux contributeurs à la combustion d’ETH en plus des transferts d’ETH.

Terra (LUNA) a quant à lui atteint un nouveau sommet historique aujourd’hui à près de 65 $, et bien qu’il ait réduit certains de ses gains, LUNA est toujours à près de 62 $. LUNA 5.26% Luna Coin / USD LUNAUSD 0,01 $

0,005.26% Volume 1 Changer 0,00 $ Ouvert 0,01 $ Circulation 1,71 m Capitalisation boursière 13,45 K 9 min Terra Stablecoin L’offre augmente de 5 milliards de dollars en moins d’un mois, Bitcoin dans les embrayages de macro, SHIB ajouté au bilan 1 w Allouer aux crypto-monnaies pour « Battre l’inflation Et pour « l’hypercroissance » dans le portefeuille, déclare le stratège 2 de Terraform Labs et le PDG contre-attaquent à l’action d’application de la citation à comparaître de la SEC

À la mi-novembre, l’offre en circulation de LUNA a connu une forte augmentation, causée par une augmentation de la quantité de LUNA brûlée, environ 88,675 millions de LUNA, provenant du pool communautaire sur une période de deux semaines, selon Delhi Digital.

La capitalisation boursière du stablecoin UST de Terra a également grimpé à 7,69 milliards de dollars, contre 2,89 milliards de dollars il y a moins d’un mois. UST est en passe de dépasser une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, comme l’avait prédit le cofondateur de Terra, Do Kwon.

Les verts du marché de la cryptographie ont une capitalisation boursière totale de la cryptographie supérieure à 2,7 milliards de dollars. Bitcoin, cependant, continue de lutter car il se négocie autour de 56 000 $, à 18,6 % de son ATH de 69 000 $ le mois dernier. BTC -2,21% Bitcoin / USD BTCUSD 56 327,09 $

-1 244,83 $-2,21 % Volume 35,14 b Variation -1 244,83 $ Ouvert 56 327,09 $ Circulation 18,89 m Capitalisation boursière 1,06 t 9 min Terra Stablecoin L’offre augmente de 5 milliards $ en moins d’un mois, Bitcoin dans les embrayages de macro, SHIB ajouté au bilan 18 h Purpose Investments lance Bitcoin et les ETF Ethereum, paieront un rendement mensuel de 8% à 10% sur 20 h Bitcoin ETF : Grayscale repousse le comportement « capricieux » de la SEC, Fidelity contourne les États-Unis pour lancer l’ETF Spot au Canada

À mesure que Bitcoin devient plus gros, un actif d’un billion de dollars, il est affecté par des facteurs macro, contrairement au reste du marché de la cryptographie. Ainsi, cette semaine, alors que les commentaires bellicistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont fait tourner les marchés boursiers, Bitcoin a également pris un coup.

Alors que la Fed ne cessera d’élargir son bilan, elle accélère le rythme auquel elle envisage de réduire ses achats mensuels, ce qui signifierait également que les taux d’intérêt seront relevés plus tôt que tard.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.