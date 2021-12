L’offre de Travis Scott de couvrir les funérailles rejetée par plus de familles

Travis Scott offert de payer les frais d’enterrement du défunt d’Astroworld Fest – mais de plus en plus de familles de ceux qui sont décédés lui donnent l’épaule froide … refusant son argent.

TMZ s’est entretenu avec des avocats représentant les familles d’un adolescent de 14 ans John Hilgert et 27 ans Baig danois — qui ont tous deux péri pendant l’événement. Dans chacun de leurs cas … les familles ont choisi de snober TS, une famille suggérant que c’est une gifle au visage.

Avocat Michel Lyon — qui représente la famille de Baig dans un procès civil contre Travis et d’autres — nous dit… « Nous avons reçu une offre écrite de l’avocat de Travis Scott Dan Petrocelli indiquant qu’il paierait 7 500 $ en frais d’enterrement funéraire et mes clients rejettent cela. »

Quant à savoir pourquoi… Lyons dit que la famille Baig veut que Travis soit loin de l’enterrement de leur fils, ajoutant… « [Y]ous pouvez en déduire que lorsqu’un parent doit enterrer son enfant, il ne s’intéresse pas vraiment aux personnes qui ont pu contribuer à cette implication. »

Idem pour le cabinet d’avocats Mithoff, qui représente la famille de Hilgert dans un procès similaire contre Travis – bien qu’ils n’aient pas expliqué pourquoi ils rejetaient l’offre – disant seulement qu’ils l’avaient refusée. Aucun mot sur s’il s’agissait également d’un montant de 7 500 $.

En parlant de ces poursuites, nous avons demandé à Lyons ce que lui et sa famille espéraient gagner à l’avenir (à part les dommages-intérêts) – et il nous dit que ses clients espèrent une réforme législative afin que cela ne se reproduise plus jamais.

Comme nous l’avons signalé … la famille de 9 ans Ezra Blount a également rejeté l’offre de Travis pour les frais d’enterrement. Bien qu’il ne soit pas clair si une famille l’a accepté, nous ne serions pas surpris que tous renoncent à son argent.