L’offre de Travis Scott de payer pour les funérailles refusée par davantage de familles de victimes d’Astroworld

Neuf ans Ezra Blountla famille de n’est pas le seul groupe de parents à décliner Travis Scottl’offre de payer pour les services funéraires à la suite de la tragédie du concert Astroworld du mois dernier.

Les représentants légaux de quatre des familles des victimes ont récemment déclaré à Rolling Stone qu’ils avaient également rejeté l’offre de Scott. Avocats s’exprimant au nom des familles des victimes des concerts d’Astroworld Jacob Jurinek, Franco Patin, Axel Acosta, et 14 ans John Hilgert a qualifié le geste de Scott de plus une tactique de relations publiques qu’un acte sincère de compassion, selon le magazine.

Cette photo fournie par Taylor Blount montre Ezra Blount, 9 ans, posant devant le festival de musique Astroworld à Houston le 5 novembre 2021. (Avec l’aimable autorisation de Taylor Blount via AP)



« Ce n’était pas une offre [the Hilgerts] allaient sérieusement envisager », a déclaré l’avocat Richard Mithoff, qui représente la famille de Hilgert, a déclaré à Rolling Stone. « De toutes les choses sur lesquelles porte cette affaire, c’est la moindre des préoccupations. »

Au total, 10 personnes sont décédées des suites de blessures subies le 5 novembre lors de la première journée du festival de musique Astroworld prévu sur deux jours au NRG Stadium de Houston. Le deuxième jour de l’événement a été annulé après que le personnel de sécurité et d’autres membres du personnel aient perdu le contrôle des milliers de personnes présentes la veille lorsque de nombreux spectateurs se sont précipités sur la scène.

L’afflux de foule a piétiné certains participants et fait s’évanouir d’autres. Des centaines d’autres ont été blessés. Plus de 100 poursuites ont été déposées à la suite de la tragédie.

Avocat Philippe Corboy, qui représente les familles Jurinek et Patino, a déclaré à Rolling Stone que ses clients « ont rapidement réalisé que tous [Scott] essayait de faire était d’essayer d’atténuer le tollé général sur son cas. «

« Il leur a fallu environ trois secondes à chacun pour dire ‘Non, non, non' », a déclaré Corboy au magazine.

Un couple regarde un mémorial dédié à ceux qui sont morts au festival Astroworld à l’extérieur du parc NGR le 9 novembre 2021 à Houston, Texas.

L’avocat de la famille d’Acosta Tony Buzbee a déclaré à Rolling Stone qu’il avait reçu, mais n’est jamais revenu, un appel de l’un des avocats de Scott. Il a déclaré que le rappeur aurait dû donner aux familles des victimes plus de temps pour traiter leur chagrin et accepter la responsabilité de la tragédie au lieu de nier leur culpabilité.

« Si vous vous souciez de ces familles, vous n’auriez pas à publier un communiqué de presse pour que tout le monde voie qu’il est prêt à payer pour des funérailles », a déclaré Buzbee à Rolling Stone. « Il dit qu’il est désolé pour eux, mais il s’empresse de dire que ce n’était pas de sa faute. Il n’est pas différent de n’importe quel accusé qui pointe du doigt quelqu’un d’autre.

Buzbee a déclaré que ses clients ne voulaient pas de frais funéraires de Scott. « Quoi que nous obtenions de lui, nous passerons par le système judiciaire », a-t-il déclaré.

Les funérailles de Jurinek ont ​​eu lieu dans un salon funéraire de Naperville, dans l’Illinois, le 14 novembre. L’entreprise a refusé de communiquer au Grio le coût total des services qu’elle a fournis à la famille de Jurinek.

Corboy a noté que l’ancien avocat pénaliste de Scott l’avait contacté avant qu’il ne reçoive un contact de suivi de l’avocat. Daniel Petrocelli, que le rappeur a récemment retenu, selon .. Il a déclaré que Scott utilisant des avocats comme intermédiaires au lieu de tendre la main lui-même rendait l’offre de services funéraires plus artificielle.

« S’il essaie de faire comprendre aux familles qu’il est sincère et qu’il se soucie d’elles et se rend compte que les funérailles peuvent coûter cher, ce que l’équipe de Scott a fait n’est pas la façon de le faire », a déclaré Corboy à Rolling Stone. « Vous ne recevez pas de papier par la poste d’un avocat de Beverly Hills qui dit qu’il représente Travis Scott. Ces familles sont brutes en ce moment ; qui manque de touche personnelle.

Mithoff, l’avocat de la famille de la victime d’Astroworld, John Hilgert, a déclaré à Rolling Stone que ses clients avaient des préoccupations plus urgentes que de payer les funérailles.

« Cette famille est déterminée à apporter des changements et à s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais lors d’un concert », a déclaré Hilgert au magazine. « Je trouve qu’offrir de payer pour les funérailles est franchement humiliant et vraiment inapproprié par rapport à l’ampleur de la tragédie qui s’est déroulée. »

