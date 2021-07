L’offre d’échange de Bitcoin atteint un creux de 6 mois alors que l’accumulation se poursuit

Comparer

La quantité de Bitcoin (BTC) détenue sur les bourses diminue régulièrement depuis la mi-mai, offrant l’assurance que le pire de la vente du marché est passé.

Aux niveaux actuels, l’offre d’échange de bitcoins est au plus bas depuis début janvier, selon la société de cryptanalyse Santiment. “Le plus bas de 6 mois est un signe prometteur car il indiquera généralement qu’il y a un risque plus faible de ventes massives de BTC $”, a tweeté la société d’analyse lundi matin.

La proportion de l’offre de #Bitcoin sur les bourses a

Il est encourageant de constater qu’il a glissé à son plus bas niveau depuis début janvier. Le plus bas de 6 mois est un signe prometteur, car il indiquera généralement qu’il existe un risque plus faible de ventes supplémentaires de BTC $. https://t.co/vFh7pcjUmX pic.twitter.com/t3duiStvg6 – Santiment (@santimentfeed) 5 juillet 2021

Les entrées de devises ont commencé à augmenter au début du mois de mai, servant probablement de précurseur à la forte vente de Bitcoin au milieu du mois. La vente de Bitcoin s’est intensifiée le 19 mai, culminant en une baisse de 1,2 billion de dollars pour l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Les données de flux d’échange sont une mesure importante pour surveiller la trajectoire des prix Bitcoin à court et moyen terme. Les entrées nettes prédisent souvent une forte vente au fur et à mesure que de plus en plus d’investisseurs transfèrent leurs avoirs de portefeuille froid, éventuellement dans le but de vendre. Exemple : en mai, Bitcoin a connu les plus gros flux d’échange depuis le crash lié au COVID-19 de mars 2020.

Connexe : le Le prix du BTC chute pour combler l’écart à terme Bitcoin alors que l’attention se tourne vers l’objectif haussier de 46,5 000 $

Alors que Bitcoin reste dans une tendance baissière intermédiaire ferme, les investisseurs trouvent plus de raisons d’être optimistes. La vitesse d’adoption dans des endroits comme l’Amérique latine, un déplacement prévu de l’exploitation minière de la Chine vers d’autres régions et les signes croissants que le marché a touché le fond sont des motifs d’optimisme.

D’un autre côté, les analystes continuent de mettre en garde contre des perspectives incertaines à court terme, plusieurs voix importantes du secteur appelant à une correction plus prononcée cette année.