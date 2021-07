L’offre d’emploi d’Amazon indique que l’entreprise pourrait travailler sur une monnaie numérique

Pour Hannah Perez

Le nouvel emploi nécessite une personne ayant une compréhension approfondie de la monnaie numérique, des écosystèmes de crypto-monnaie et des technologies associées.

Le géant de la technologie Amazon semble se préparer à lancer un projet de monnaie numérique et de blockchain, suggère un avis d’embauche de la société.

L’équipe d’acceptation et d’expérience de paiement de Amazon cherche à embaucher une personne pour le poste de chef de produit Crypto-monnaie et Blockchain. Selon la publication, la personne serait chargée d’élaborer la stratégie et de dessiner la feuille de route du produit de monnaie numérique.

Vous souhaitez innover pour le compte de clients au sein des systèmes financiers et de paiement de l’une des plus grandes sociétés de commerce électronique au monde ? […] L’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements recherche un chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits de blockchain et de monnaie numérique d’Amazon.

Poste vacant de responsable de la crypto-monnaie

Idéalement, le nouveau leader devrait avoir de l’expérience et une maîtrise de la technologie Blockchain, des monnaies numériques de la banque centrale et des cryptomonnaies dans le but de « plaider en faveur du développement des capacités » et de conduire la présentation du produit.

Le candidat sélectionné pour le poste fera partie de l’équipe chargée de superviser la façon dont les clients de l’entreprise paient sur les sites Amazon et via les services Amazon dans le monde.

De plus, le leader travaillera en étroite collaboration avec les équipes d’Amazon, y compris l’équipe derrière la plate-forme de cloud computing Amazon Web Services (AWS), pour concevoir la feuille de route, l’expérience client, la stratégie technique et la stratégie de lancement. Le poste indique que le poste est pour les bureaux de l’entreprise situés à Seattle, Washington.

Les qualifications de base pour le poste comprennent un diplôme universitaire, plus de 10 ans d’expérience en gestion de produits et une «connaissance approfondie» de l’écosystème des monnaies numériques et des technologies associées. D’autres exigences incluent la capacité de fonctionner de manière analytique et avec un niveau élevé d’autonomie ; ainsi que d’être en mesure de fournir des résultats dans un environnement dynamique au rythme rapide.

Amazon fonctionne-t-il avec sa propre crypto-monnaie ?

Alors qu’Amazon n’a fait aucune annonce officielle sur le développement d’un projet de crypto à ce jour, la dernière offre d’emploi suggère que le géant du commerce électronique ne veut pas être laissé pour compte en ce qui concerne les monnaies numériques ; surtout au milieu de la croissance importante que le secteur a enregistrée cette année.

Ce n’est pas la première offre d’emploi publiée par l’entreprise liée à l’écosystème crypto. En février de cette année Amazon était en pleine recherche de personnel pour un certain nombre d’emplois liés à un projet de monnaie numérique au Mexique.

Comme nous l’avions signalé à l’époque, Amazon cherchait à embaucher des ingénieurs et des développeurs de logiciels pour ses paiements numériques et émergents (DEP).

L’offre d’emploi à l’époque suggérait que l’entreprise développait un produit qui permettrait aux clients de “convertir leur argent en monnaie numérique”. Les clients pourraient ensuite utiliser cette crypto-monnaie pour profiter de services en ligne, notamment pour acheter des biens et/ou des services comme Prime Video.

Sources : Amazon.jobs, Cointelegraph, Coindesk, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash