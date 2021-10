L’offre d’Ethereum chute à son plus bas niveau alors que le record d’ETH atteint 4 400 $

Les crypto-monnaies ont connu un tour de montagnes russes ce trimestre alors qu’elles continuent de battre des records. Un peu plus d’une semaine après que Bitcoin a atteint un sommet historique (ATH) de 66 900 $, Ethereum a suivi ses traces en battant le record au niveau de 4 400 $.

D’autre part, SHIB, une crypto-monnaie mème inspirée de Dogecoin, a récemment atteint des sommets avec une augmentation de 46% en quelques jours seulement.

Ainsi, cela montre que c’est la saison des cryptos alors que les pièces continuent de montrer leur potentiel.

La hausse record d’Ethereum est attribuée à la baisse de l’offre et à la forte circulation de jetons. Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez IntoTheBlock, a expliqué :

« Le prix de l’ETH atteint de nouveaux sommets, alors qu’au cours des dernières 24 heures, un montant record de 16,9 000 ETH a été brûlé. Cela porte également l’émission d’ETH à un niveau record de -1,1%. »

Le fournisseur d’informations sur le marché Santiment a ajouté :

« Ethereum vient d’atteindre un nouveau record historique de 4 400 $ après avoir atteint un jour de sortie de circulation massive de 1,74 M ETH, créant la divergence haussière. Les métriques en chaîne semblent assez saines pour la pièce numéro deux en valeur marchande. «

Pendant ce temps, l’offre d’Ethereum dans les contrats intelligents a récemment atteint un niveau record de 28%. Les contrats intelligents sont des accords auto-exécutables basés sur la technologie blockchain qui diminuent la demande d’intermédiaires centralisés. Ils ont été très demandés dans des secteurs en plein essor comme la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

La valeur totale verrouillée dans Ethereum 2.0 monte en flèche

Le contrat de dépôt Ethereum 2.0 continue d’investir davantage car la valeur bloquée totale (TVL) a atteint un ATH de 8 033 922 ETH.

Ethereum 2.0, également connu sous le nom de Beacon Chain, a été lancé en décembre 2020 et a été considéré comme un changeur de jeu qui cherchait à faire passer le mécanisme de consensus actuel de preuve de travail (POW) à un cadre de preuve de participation (POS). .

ETH 2.0 devrait améliorer l’évolutivité grâce à la fragmentation. De plus, il est présenté comme plus écologique et rentable.

Avec Ethereum atteignant un record, il reste à voir si c’est le début de la saison des altcoins.

Source de l’image : Shutterstock