L’offre d’examen de Mercedes va-t-elle toucher les espoirs de victoire de Verstappen à Losail? Cinq points de discussion pour le GP du Qatar · .

Le combat de la dernière course n’est pas encore terminé alors que les pilotes de Formule 1 se dirigent vers un lieu inconnu pour la 20e manche d’un championnat du monde scintillant.

Mercedes veut se venger de Verstappen

Lorsque Lewis Hamilton a été exclu des résultats des qualifications la semaine dernière parce que son aileron arrière a été jugé non conforme au règlement technique, Mercedes s’est plaint avec véhémence, mais a finalement accepté le jugement. « Nous voulons gagner ces championnats du monde sur piste », a déclaré l’équipe sur les réseaux sociaux.

Cette humeur a changé après la course, malgré une victoire vitale pour Hamilton qui a réduit l’avance de Max Verstappen à 14 points. Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, s’est dit « en colère » contre la décision des commissaires sportifs de ne même pas enquêter sur un incident controversé entre les deux pilotes pendant la course. « La diplomatie est terminée aujourd’hui », a-t-il déclaré.

L’équipe a bien tenu cet engagement hier. À peine trois heures après la diffusion de nouvelles images de l’incident, Mercedes a annoncé avoir demandé à la FIA de réexaminer l’affaire « sur la base de nouvelles preuves non disponibles pour les commissaires sportifs au moment de leur décision ».

Analyse : Mercedes pourrait-elle utiliser la vidéo manquante de Verstappen pour demander une révision de l’affrontement à Hamilton ?Était-ce juste du tac au tac après la réponse de Red Bull à Silverstone ? Une tentative de distraire Red Bull à un moment crucial ? Ce seront des considérations secondaires par rapport à l’objectif de compromettre la candidature de Verstappen au championnat, sinon en provoquant une sanction rétroactive qui améliorerait les positions de Hamilton et Mercedes dans les deux championnats, puis en encourant une pénalité de grille pour la course à venir sur un circuit inconnu où les dépassements semble difficile.

Mais la question reste de savoir si Mercedes peut utiliser le « Droit de révision » inscrit dans le Code sportif international de cette manière. Comme nous l’avons vu précédemment, des pétitions antérieures faisaient référence à des documents de décision émis par les commissaires, mais dans ce cas, aucun document de ce type n’existe. La FIA pourrait-elle rejeter cela pour un détail technique ?

L’avantage de vitesse de Red Bull sur Mercedes

Verstappen avait l’œil (et la main) sur l’aile de Hamilton.

Le rapport des commissaires sportifs a indiqué que cela s’était probablement produit pour des raisons innocentes, par exemple en raison d’une pièce cassée ou mal installée, et Red Bull n’a pas contesté cela. Mais ils semblent penser qu’il y a plus à la vitesse impressionnante en ligne droite de Mercedes au Brésil à la fois à cela et au fait que Hamilton a eu un nouveau moteur la semaine dernière.

D’après les seules cartes, le circuit international de Losail semble moins susceptible d’être un «circuit de puissance», mis à part la longue et longue ligne droite départ-arrivée. Mais Interlagos a-t-il montré à Mercedes qu’une pénalité de cinq places sur la grille est définitivement un prix à payer pour un nouveau moteur ? Si ce n’est pas à Losail, alors peut-être sur les deux circuits suivants où le simple grognement est susceptible d’être un plus grand avantage.

La F1 se dirige vers l’inconnu

Sur les trois courses restantes pour décider des championnats du monde, les deux premières sont nouvelles pour la Formule 1 et la dernière a vu plus de la moitié de ses virages modifiés depuis l’année dernière. Les événements à venir mettront l’accent sur la rapidité avec laquelle les équipes peuvent adapter leurs voitures à des lieux inconnus et sur la capacité de leurs pilotes à comprendre leurs subtilités.

Sergio Perez est le seul pilote sur la grille à avoir couru à Losail, remportant une course GP2 Asia 2009 sur la piste, mais a déclaré qu’il se souvenait peu du parcours, il est donc peu probable qu’il soit d’une aide supplémentaire à la cause de Red Bull. Peut-être Nico Hulkenberg, qui a dominé l’autre course ce week-end, pourra-t-il mieux se remémorer la piste au profit d’Aston Martin, dont il est le pilote de réserve.

La piste Moto GP fonctionnera-t-elle pour la F1?

Données de piste : Circuit international de LosailLosail a été construit par la fédération de moto du Qatar pour accueillir la série Moto GP. Mais ce qui fait un bon circuit moto ne fonctionne pas forcément pour les monoplaces hautes performances qui vireront beaucoup plus vite et produiront des temps au tour nettement inférieurs. Les dépassements seront probablement difficiles, même si la ligne droite longue d’un kilomètre devrait le permettre.

Les limites de piste sont également susceptibles d’être un épouvantail. Losail a un ruissellement d’asphalte généreux par endroits et un nouveau trottoir a été installé afin d’empêcher les pilotes de F1 de prendre l’avantage en courant large à plusieurs points. Néanmoins, attendez-vous à des éclaircissements pendant le week-end.

Tsunoda peut-il livrer pour AlphaTauri ?

Après avoir fait match nul au Mexique, Alpine et AlphaTauri ont augmenté leurs scores tout en restant à égalité après la manche brésilienne. Fernando Alonso et Esteban Ocon coopèrent brillamment pour empêcher Pierre Gasly de leur enlever des points.

Pendant ce temps, Yuki Tsunoda s’est retiré du conflit en entrant en collision avec Lance Stroll dès le début. Ce fut un week-end difficile pour la recrue, qui a dû apprendre une nouvelle piste en seulement une heure avant les qualifications. Ce week-end, la piste est nouvelle pour tout le monde, et il devrait avoir trois séances d’essais complètes pour s’y habituer. AlphaTauri a besoin de lui pour saisir l’opportunité qu’il présente.

