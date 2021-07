L’offre d’ordinateurs portables Windows la plus chaude de Prime Day est toujours disponible par accident, mais elle est presque épuisée

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les erreurs sont généralement de mauvaises choses. Nous les fabriquons tous, mais nous essayons tous de les éviter autant que possible. Parfois, cependant, les erreurs ne sont pas si graves. C’est particulièrement vrai chez Amazon. Pourquoi? Parce que lorsqu’Amazon fait une erreur, cela signifie généralement que quelque chose est moins cher qu’il ne devrait l’être. Et Amazon honore toujours les erreurs de prix, vous pouvez donc économiser une tonne d’argent de cette façon.

Dans ce cas, cela signifie que quelqu’un a oublié de mettre fin à un excellent accord Amazon sur un Ordinateur portable Windows 10. C’est une offre Prime Day dont le prix est si bas que c’est presque trop beau pour être vrai !

Meilleure offre du jour Obtenez des prises intelligentes Alexa avec plus de 11 000 avis 5 étoiles pour 4,87 $ chacun avec le code promo 3591TPTU ! Prix ​​catalogue : 29,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez :10,50 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il y a tellement d’offres fantastiques disponibles en ce moment sur Amazon. Vous cherchez des exemples ? Que diriez-vous du n°1 des ventes Ouvre-porte de garage intelligent myQ en vente avec une remise importante (et obtenez un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key) ?! A noter également, le blanc chaud Fire TV Stick 4K est en vente pour seulement 39,99 $ aujourd’hui. C’est le même prix que l’ancien Fire TV Stick ordinaire sans 4K ! Vous trouverez également d’énormes rabais de 70 $ ou 80 $ sur le Apple Watch série 6, best-seller Prises intelligentes Gosund Alexa pour seulement 3,12 $ chacun avec code promo LJFPY4K4, et plus.

Au-delà de tout cela, il y a un autre accord épique restant sur le Prime Day dont nous devons vous parler. Nous devons également vous avertir que cela pourrait être votre dernière chance de participer à l’action.

Le plus récent d’Apple ipad air est de 60 $ de réduction en ce moment, ce qui est une excellente affaire. Envie de dépenser encore moins ? Vous pouvez prendre la génération actuelle iPad 10,2 pouces à partir de seulement 299 $. Ce sont deux excellentes valeurs. Cela dit, pourquoi s’embêter avec une tablette alors que vous pouvez obtenir un ordinateur portable pour beaucoup moins cher ? Non, nous ne parlons pas d’un Mac, bien que le Macbook Air est en vente dès maintenant pour seulement 899,99 $. Nous parlons d’un incroyable accord sur les ordinateurs portables Windows 10 Pro que vous devez voir pour le croire.

Hyundai est évidemment une marque massive. Mais ce n’est certainement pas le prénom auquel vous pensez lorsque vous pensez aux ordinateurs portables Windows 10. Cela est sur le point de changer, cependant, car il existe actuellement un accord incroyable sur Amazon qui a été reporté de Prime Day.

Pendant le Prime Day, Amazon a conclu un accord qui a réduit le Ensemble d’ordinateurs portables et de cartes MicroSD de 128 Go pour Hyundai Thinnote-A à seulement 219,99 $. Ce n’est pas une faute de frappe… vous pourriez obtenir un véritable ordinateur portable Windows 10 avec un écran de 14,1 pouces, Intel HD Graphics 500, un processeur Intel Celeron, 64 Go de stockage plus un emplacement de disque dur SATA 2,5 pouces extensible et une carte microSDXC de 128 Go fournie… tout pour seulement 219,99 $ en trois couleurs différentes !

La mauvaise nouvelle est que l’accord est maintenant terminé, ce qui est décevant. Mais la bonne nouvelle est qu’un ordinateur portable plus puissant était en vente pour Prime Day – et l’offre est toujours disponible maintenant ! Dépêchez-vous et vous pouvez accrocher un ordinateur portable Hyundai amélioré avec deux fois plus de RAM et 128 Go de stockage SSD pour seulement 279,99 $. C’est vraiment une valeur fantastique, et elle a été encore plus populaire que l’offre groupée de la semaine dernière.

Ces deux offres impressionnantes devaient se terminer lundi dernier, le 5 juillet. Mais pour une raison quelconque, cette dernière est toujours disponible pour le moment. Amazon pourrait débrancher la prise à tout moment, et nous avons le sentiment qu’il le fera maintenant que nous avons laissé le chat sortir du sac. En d’autres termes, c’est maintenant ou jamais si vous voulez entrer dans l’action !

Hyundai | HyBook, 14,1″ – Intel Celeron N4120 | Écran 1366 x 768 | 8 Go de RAM | 128 Go SSD | Exp… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 279,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (7%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici quelques points clés à retenir :

L’ordinateur portable Hybook 14,1 pouces de Hyundai est doté d’un processeur Intel Celeron pour des vitesses rapides et un multitâche fluide. Le grand écran ISP de 14,1 pouces offre une résolution HD claire et éclatante. SSD avec le slot microSD Les spécifications incluent Windows 10 Home Mode | Intel Celeron N4120 | Graphiques Intel HD | 8 Go de RAM | SSD 128 Go | Écran 14,1″ avec écran IPS 1366 x 768 | Wi-Fi | Bluetooth 4.0 | Batterie de 5 000 mAh

Hyundai | HyBook, 14,1″ – Intel Celeron N4120 | Écran 1366 x 768 | 8 Go de RAM | 128 Go SSD | Exp… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 279,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (7%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.