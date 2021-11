L’offre du club de garder «l’un des meilleurs» claquée, au milieu des liens d’Everton

Photo de Marco Canoniero/LightRocket via .

Alessandro Altobelli a critiqué Napoli pour avoir demandé à Lorenzo Insigne de réduire son salaire pour rester du côté de la Serie A, au milieu des intérêts de transfert signalés d’Everton, via Calciomercato.

Insigne est dans les huit derniers mois de son contrat au stade Diego Armando Maradona, mais est loin de renouveler. Ainsi, pourra bientôt commencer à négocier des pré-contrats à partir de janvier.

Everton fait partie des clubs qui surveillent le plus activement les pourparlers d’Insigne avec Naples en vue d’un transfert, selon Tuttosport. Ils seraient également au premier rang pour tout accord.

Insigne veut pas moins de 6 millions d’euros par an (97 000 £ par semaine), le contrôle de ses droits à l’image et une prime à la signature de 7 millions d’euros (6 millions de livres sterling) à renouveler. Mais le président de Naples Aurelio De Laurentiis est loin d’être de bonne volonté.

Les rapports de Sky Italia notent que Gli Azzurri n’a offert au joueur de 30 ans que 3,5 millions d’euros par an (56 000 £ par an) plus 1,5 million d’euros (1 million de livres sterling) de bonus difficiles à atteindre. Moins que ses 5 millions d’euros actuels (80 000 £ par an).

L’icône de l’Inter Milan Altobelli admet qu’il aurait été offensé si un club lui avait demandé de réduire son salaire d’une telle marge. D’autant qu’Insigne est parmi les meilleurs à son poste.

« Honnêtement, j’ai du mal à comprendre ce qui arrive à Insigne », a déclaré Altobelli.

« Il est l’un des meilleurs ailiers du football italien. Il vient de remporter du n°10 l’Euro [Championship] avec l’équipe nationale, et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du moment.

« S’il est vrai que Napoli lui aurait offert 50% de moins pour le renouvellement, si j’étais lui, je serais offensé. Parce qu’au moins il devrait recommencer avec ce qu’il gagne maintenant.

Everton devrait-il répondre aux exigences du contrat d’Insigne pour sceller le transfert de la star de Naples?

Insigne aura un grand nombre de prétendants à sa porte si l’objectif de transfert d’Everton rejette un nouveau contrat et quitte Naples, après avoir passé les 15 dernières années sur les comptes Azzurri.

Mais un passage à la MLS n’est pas envisageable car son agent, Vincenzo Pisacane, a déclaré à Il Roma que les allégations de transfert étaient « complètement fausses ». Il a également confirmé que Napoli avait demandé une réduction de salaire de 50%.

La perte d’Insigne serait un coup dur pour Napoli, son capitaine comptant cinq buts et cinq passes décisives cette saison. Alors qu’Everton explorerait probablement un transfert, Insigne a connu un solide sort sous Rafa Benitez entre 2013 et 2015.

L’attaquant italien aux 53 sélections a inscrit 11 buts et 17 passes décisives en 79 matchs toutes compétitions confondues pendant le mandat de l’Espagnol.

