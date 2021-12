L’offre du jour voit le Galaxy Z Fold 3 et la Watch 4 réduits à leurs prix les plus bas jamais enregistrés

En ce qui concerne les meilleurs téléphones Android, il ne faut pas longtemps pour comprendre pourquoi le Galaxy Z Fold 3 est en tête de liste. Et tandis que cette merveille moderne continue d’impressionner, même des mois après sa sortie, un point de friction a été le prix. Cela a conduit à une adoption plus lente que prévu, d’autres optant plutôt pour le Z Flip 3. Cependant, Amazon a réduit le prix du Z Fold 3 à seulement 1 350 $, offrant une économie de 450 $.

Mais le plaisir ne s’arrête pas là. En fait, vous pouvez vous équiper (ou un être cher) de certains des meilleurs écouteurs sans fil et de la meilleure montre connectée et économiser beaucoup d’argent. Obtenez le Galaxy Z Fold 3, la Galaxy Watch 4 et le Galaxy Buds Pro à un prix inférieur à celui que le Z Fold 3 coûte normalement. Ce n’est pas un ensemble que vous devez mélanger et assortir et échanger contre tous vos anciens appareils. Il suffit de tout jeter dans votre panier et de partir.

Le Galaxy Z Fold 3 a pris toutes les bonnes choses de son prédécesseur, saupoudré de magie S Pen, et a finalement apporté un certain type d’indice IP. La durabilité a été une préoccupation majeure avec les téléphones pliables, mais avec sa résistance à l’eau IPX8 et son système de charnière amélioré, votre Z Fold 3 sera capable de résister à presque tout ce que vous lui lancerez.

Avec la Galaxy Watch 4, cela reste au sommet du monde des montres intelligentes Android car il s’agit de la seule montre intelligente actuellement disponible à être alimentée par WearOS 3. Samsung et Google ont fait l’annonce d’un partenariat explosif lors de l’I/O ’21, combinant le matériel de Samsung avec le logiciel de Google prouesse, et c’est un appareil portable assez incroyable.

Pour compléter le pack, les Galaxy Buds Pro ne sont pas les derniers écouteurs de Samsung, car ce titre est actuellement détenu par les Galaxy Buds 2. Mais si vous voulez une incroyable suppression active du bruit, ainsi qu’un indice de résistance à l’eau IPX7, vous ne pouvez pas obtenir bien mieux que le Buds Pro. Ce sont des offres assez incroyables que vous ne voulez pas manquer, mais vous devrez vous dépêcher car elles ne sont disponibles qu’aujourd’hui.

