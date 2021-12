L’offre du prince William de «modifier» le Noël «formel» de la reine en tant qu’invités recevant des «horaires» | Royale | Des nouvelles

Covid : quelles sont les restrictions pendant la période de Noël ?

Le duc de Cambridge et son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, se sont déjà mis dans l’ambiance festive cette année. Le couple a participé à un concert caritatif spécial pour ITV, « Royal Carols: Together At Christmas », qui a été tourné plus tôt ce mois-ci et devrait être diffusé la veille de Noël. La semaine dernière, les Cambridges ont également publié la carte de Noël de cette année, mettant en vedette le couple et leurs trois enfants, le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans.

Les célébrations de Noël de William ont traditionnellement vu le futur roi et Kate rester à Sandringham avec la reine.

Cependant, comme l’année dernière lorsque les plans de la famille royale ont été annulés, leurs célébrations ont de nouveau été bouleversées en raison de la pandémie.

Cette semaine, la reine a été forcée d’annuler son déjeuner traditionnel d’avant Noël en raison d’une augmentation des taux d’infection à Covid déclenchée par la variante Omicron.

Bien que William ait parlé de son amour pour Noël, il aurait déjà tenté de secouer les célébrations lourdes du protocole de la reine.

Un compte rendu exhumé des plans festifs de la famille royale donnés à Grazia en 2013 semble montrer que le duc était ouvert au changement.

JUST IN: Meghan Markle sous une « immense » pression alors que Kate réussit un coup d’État majeur aux États-Unis pour son anniversaire

L’offre du prince William de « changer » le Noël « formel » de la reine en tant qu’invités étant donné les « horaires » (Image: GETTY)

Couple : Prince William et sa femme Kate (Image : GETTY)

Un initié royal a expliqué au magazine comment William voulait s’inspirer des célébrations plus informelles de la famille de Kate.

Ils ont déclaré: «Les années précédentes, Noël a été formel et rempli de devoirs.

« Des horaires et des instructions ont même été remis aux invités !

« Mais le Noël de Wills avec les Middleton l’année dernière lui a fait réaliser à quel point la période des fêtes pouvait être plus agréable.

« Et il a fait campagne avec Kate pour apporter cette saveur informelle au giron royal. »

Reine : A mené des engagements à distance (Image : GETTY)

La source royale a donné sa version des événements après que William et Kate ont passé Noël avec sa famille en 2012.

La décision du couple de célébrer dans la maison familiale des Middletons plutôt qu’à Sandringham était une rupture avec la tradition royale.

William et Kate, qui se sont mariés en 2011, ont passé chaque Noël depuis 2013 – à l’exception de 2020 – à Sandringham avec la reine.

L’année dernière, la monarque au règne le plus ancien du pays a passé Noël en dehors de sa famille en raison des restrictions imposées par l’Angleterre au COVID-19.

Elle et son mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg, décédé cette année, ont passé la période des fêtes au château de Windsor plutôt qu’à Sandringham.

A NE PAS MANQUER :

Le prince Andrew a subi un nouveau revers dans une rangée juridique – le juge rejette l’offre de « chaton sexuel » de Duke [LATEST]

Kate Middleton a snobé l’invitation de Noël de la reine: « Seulement quand elle avait une bague » [INSIGHT]

La famille royale prendra une «décision tardive» à Noël – «le temps nous le dira» sur Harry et Meghan [ANALYSIS]

Sandringham: domaine traditionnel de Queen’s Norfolk (Image: GETTY)

C’était la première fois que le couple ne célébrait pas Noël à Sandringham depuis le milieu des années 80, selon la BBC.

Bien que les plans de la firme pour ce Noël soient toujours en suspens, William a levé le voile sur la façon dont il aime passer cette période de l’année.

Cette semaine, le duc a discuté avec Barry Alston de Radio Marsden de ses traditions festives préférées.

Leur conversation a été diffusée à de jeunes patients atteints de cancer dans les hôpitaux Royal Marsden de Londres.

Chronologie: de la relation de William et Kate (Image: EXPRESS)

William a déclaré qu’une bonne tartinade de Noël est « assez importante » et qu’il lui reste généralement « un tout petit peu d’espace dans mon estomac quelque part pour un peu de dinde ou de saucisse ou un peu de vin ».

Il a également déclaré: «Pour moi, en général, réunir la famille à Noël est toujours agréable parce que nous sommes assez éparpillés pour faire nos choses la plupart du temps tout au long de l’année.

« Nous avons très peu de moments pour nous réunir. »

Le royal a également révélé que parmi ses jeux de société préférés et ceux de Kate figurent Monopoly et Risk.