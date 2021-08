l’offre entre les mains des baleines augmente Crypto nouveaux médias

Le processus de redistribution de l’offre de bitcoins entre les différents niveaux d’exploitation se poursuit.

En particulier, comme le souligne Santiment, la accumulation de baleines se poursuit, tandis que le niveau des portefeuilles d’échange reste faible.

En effet, fin juin, les deux adresses détenant 0,1 à 10 BTC et celles détenant 10 à 1 000 BTC sont en hausse.

En revanche, le nombre d’adresses détenant plus de 1 000 BTC reste largement stable.

En particulier, il y a maintenant environ 2 100 adresses détenant plus de 1 000 BTC, alors qu’au début de l’année il y en avait beaucoup plus.

Beaucoup de ces adresses sont celles d’échanges ou d’entreprises qui les gèrent pour le compte de leurs clients, et le fait que leur nombre ait diminué au cours de l’année montre clairement que de nombreux utilisateurs retirent probablement leur bitcoin et les déplacent vers leur propre portefeuille. .

Le processus de redistribution de l’offre de bitcoins

Ignorant les plus de 35 millions d’adresses détenant moins de 0,1 BTC, qui n’ont pas augmenté depuis la mi-mai, la dynamique la plus intéressante reste l’augmentation des adresses détenant plus de 0,1 mais moins de 1 000, c’est-à-dire à la fois les utilisateurs moyens et les baleines. N’oubliez pas que 1 000 BTC valent aujourd’hui environ 38 millions de dollars.

Le nombre d’adresses d’utilisateurs moyens, c’est-à-dire celles sur lesquelles il y a entre 0,1 BTC (3 800 $) et 10 BTC (380 000 $), est d’environ 3 millions. Ce chiffre est supérieur à la fois au nombre de fin juin et au début de l’année, mais inférieur à celui de la mi-avril, lorsque le prix du bitcoin a atteint un niveau record.

En revanche, le nombre d’adresses de baleines, c’est-à-dire celles sur lesquelles il y a entre 10 BTC (380,00 $) et 1 000 BTC (38 000 000 $), est d’environ 145 000, et est supérieur à ce qu’il était fin juin. Il reste cependant inférieur à celui du début de l’année, même s’il est en croissance, et plus ou moins en ligne avec celui de mi-avril.

Ce sont donc deux tendances différentes, la seule chose qu’elles ont en commun étant la hausse à partir de fin juin, quand la phase d’accumulation a vraisemblablement commencé.

La dynamique du nombre d’adresses avec plus de 1 000 BTC est complètement différente.

Un processus de redistribution de l’offre de bitcoins est donc en cours.