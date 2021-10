L’offre est de retour sur le Roomba le moins cher du marché, qui chute une nouvelle fois à 199 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter un robot aspirateur et que votre budget n’est pas trop important, il existe désormais l’une des marques leader du secteur réduite à moins de 200 euros sur Amazon.

Il va sans dire que pendant de nombreuses années, le secteur des robots aspirateurs a été dominé au niveau international par iRobot, le fabricant du Roomba, bien que dans des pays comme l’Espagne, il commence à être un domaine contesté par le Cecotec Congas.

Peut-être en raison de cette concurrence, nous avons commencé à voir des Roomba beaucoup moins chers que d’habitude, principalement un modèle, le Roomba 692. Pour l’instant, sans aller plus loin, Amazon a réactivé l’offre qui le laisse en 199 euros.

Ce robot aspirateur avec contrôle d’application et assistants virtuels a une navigation intelligente et un prix qui en fait le Roomba le moins cher du marché.

Ce n’est pas la première fois que nous le voyons à ce prix, qui est le plus bas qu’il ait eu à ce jour et qui est une véritable aubaine si vous voulez acheter un aspirateur robot légitime qui ne coûte pas trop cher.

Pour commencer, C’est un robot assez puissant avec plus d’une heure d’autonomie, il a donc tout ce dont vous avez besoin pour effectuer un nettoyage en profondeur sans problème, même si vous avez des animaux domestiques à la maison, car il est compatible avec ce type d’utilisation.

Vous pouvez le connecter à votre assistant virtuel au cas où vous auriez un haut-parleur intelligent à la maison, que ce soit un Amazon Echo avec Alexa ou l’un des modèles Google.

Avec la fonction Dirt Detect, vous utilisez vos capteurs pour trouver les zones où le plus de saleté s’accumule et ainsi passer un peu plus de temps et de patience.

Avoir un robot qui nettoie le sol de votre maison pendant que vous êtes au travail ou à l’université est merveilleux. Le robot aspirateur est devenu un élément essentiel dans n’importe quelle maison, et dans ce guide, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour décider de l’achat du vôtre.

C’est un aspirateur robot intelligent qui fait des suggestions personnalisées, comme le nettoyage quotidien lorsque vous n’êtes pas à la maison ou l’aspiration supplémentaire pendant la mue de vos animaux de compagnie, un luxe.

Évidemment, la livraison est totalement gratuite depuis l’Espagne, comme c’est le cas pour toutes les commandes traitées par Amazon qui dépassent 29 euros, même si vous n’avez pas de compte Amazon Prime, même si en avoir un rendra votre achat beaucoup plus rapide.

