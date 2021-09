L’offre HBO Max vous offre 50% de réduction pendant six mois – voici comment

Dans le cadre des efforts de WarnerMedia pour avoir une relation plus directe avec ses clients, HBO Max a disparu des chaînes Amazon Prime Video plus tôt cette semaine. Le service de streaming devrait avoir perdu environ 5 millions d’abonnés dans le cadre de cette décision. WarnerMedia a maintenant proposé une offre spéciale pour attirer les clients abonnés à HBO Max via les canaux Prime Video.

50 % de réduction de prix sur @hbomax sans publicité pendant six mois pour tous les abonnements nouveaux et anciens – axé sur la récupération rapide des 4 à 5 millions d’abonnements Amazon perdus Peut l’obtenir directement https://t.co/EVMU9wbAQa ou via les partenaires Apple, Google, LG, Microsoft, Sony, Roku et Vizio (Pas @amazonfiretv) $ T https://t.co/2iz5wx0YMY pic.twitter.com/bAfopOxtEg – Rich Greenfield, LightShed (@RichLightShed) 17 septembre 2021

Vous pouvez obtenir un abonnement mensuel au plan sans publicité HBO Max avec une remise de 50 %. Cela signifie que vous n’aurez à payer que 7,49 $/mois pour les six premiers mois. Après cela, le taux d’abonnement passera à 14,99 $/mois, ce que les abonnés d’Amazon Prime Video avaient payé pour accéder à HBO Max.

S’adressant à Bloomberg le mois dernier, le directeur général de HBO Max, Andy Forssell, a déclaré qu’en s’assurant que tous ses téléspectateurs sont dans l’application, HBO serait en mesure d’adapter la page d’accueil et de contrôler également la facturation. WarnerMedia a décidé de retirer HBO Max en tant que module complémentaire premium sur Roku et Apple TV pour la même raison.

En plus de la grande majorité du catalogue Warner Bros., HBO Max propose du contenu de DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, etc. Ce qui le distingue de ses rivaux, c’est que le service vous permet de regarder de nouveaux films de Warner Bros. Pictures le jour même de leur première dans les salles. Certains des films qui devraient être diffusés sur HBO Max dans les semaines à venir incluent The Way Down, The Many Saints of Newark, Dune, 8-Bit Christmas et The Matrix Resurrections.

Le service est disponible sur à peu près toutes les plates-formes populaires, y compris Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, Samsung et LG Smart TV, ainsi que les meilleurs téléphones et tablettes Android.

