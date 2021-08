L’offre HODLer à long terme atteint un niveau record Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Aujourd’hui, les détenteurs de bitcoins à long terme contrôlent 12 711 385 BTC et ont accumulé 460 078 BTC sur une base nette au cours des 30 derniers jours.

L’offre à long terme de détenteurs de bitcoins a atteint un nouveau record alors que l’accumulation incessante du marché au comptant se poursuit.

L’offre totale détenue par les détenteurs à long terme a atteint un niveau record de 12 656 092 BTC le 19 octobre 2020 avant de diminuer progressivement au cours des quatre mois suivants à mesure que de nouveaux capitaux affluaient dans l’actif.

L’offre de détenteurs à long terme a atteint un plancher le 17 mars 2021 à 10 903 459 BTC et a commencé à augmenter régulièrement avant une forte accélération à la suite des liquidations du marché de masse survenues en mai. Avec le bitcoin à plus de 50 % en dessous de son prix record, les acteurs du marché condamnés ont commencé à intervenir et à accumuler des bitcoins à un rythme fébrile. Aujourd’hui, les détenteurs à long terme contrôlent 12 711 385 BTC et ont accumulé 460 078 BTC sur une base nette au cours des 30 derniers jours.

Lors de la cartographie du pourcentage de l’offre en circulation détenue par les détenteurs à long terme et à court terme, on peut voir que les HODLers sont ceux qui fixent le prix plancher. Au cours des replis ou des périodes de consolidation au cours de la dernière décennie, les détenteurs à long terme en profitent en accumulant une plus grande partie de l’offre en circulation, fixant essentiellement le prix plancher dans le processus.