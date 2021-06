L’offre iPad Air enlève 79 $ et offre un nouveau plus bas historique, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un 79 $ Offre Prime Day sur le dernier iPad Air d’Apple à un nouveau plus bas historique. C’est à côté du meilleur prix à ce jour sur le MacBook Pro M1 à 199 $ de rabais et ces étuis AirTags de 5 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le dernier iPad Air d’Apple voit un accord de 79 $ à un nouveau plus bas

Amazon propose actuellement le dernier Apple iPad Air Wi-Fi 64 Go de 10,9 pouces pour 520 $ dans une variété de coloris. Atteignant normalement 599 $, l’offre d’aujourd’hui représente 79 $ d’économies, bat notre mention précédente de 19 $ et constitue un nouveau plus bas historique. Vous pourrez également réaliser des économies sur les capacités de stockage haut de gamme, ainsi que sur les modèles Wi-Fi + Cellular.

Si vous n’avez pas besoin de toute la puissance des nouveaux iPad Pros M1, le dernier iPad Air d’Apple offre une expérience globale similaire, mais à un prix encore plus abordable grâce à l’offre d’aujourd’hui. Vous regardez un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation avec jusqu’à 256 Go de stockage, la charge USB-C et jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Économisez 199 $ sur le dernier MacBook Pro M1

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces M1/8 Go/256 Go d’Apple pour 1 100 $. Alors que vous paieriez généralement 1 299 $, l’offre d’aujourd’hui représente 199 $ d’économies pour faire baisser le prix à un plus bas historique d’Amazon fixé une seule fois auparavant. Ceux qui bénéficieraient d’un espace de stockage supplémentaire peuvent également passer au modèle 512 Go pour 1 300 $, contre 1 499 $. Dans les deux cas, il s’agit d’options intéressantes pour ceux qui n’ont pas besoin de marquer une nouvelle paire d’AirPod dans la vente Apple Back to School.

Équipé de jusqu’à 512 Go de stockage et de 8 Go de RAM, le dernier MacBook Pro d’Apple est doté d’une puce M1 pour des performances améliorées et jusqu’à 17 heures d’autonomie. Tout est centré autour d’un écran Retina de 13 pouces qui s’associe à deux ports Thunderbolt, à la connectivité Wi-Fi 6 et à la barre tactile d’Apple. Découvrez pourquoi nous l’avons considéré comme un « saut unique dans une génération » dans notre examen pratique.

Les offres de cas Prime Day Apple AirTag commencent à 5 $

Il est maintenant temps pour certaines affaires de cas Prime Day AirTag. Caseology via Amazon propose désormais son porte-clés Vault AirTag en noir mat pour 11 $. Régulièrement à 15 $, il s’agit d’une solide baisse de prix de 25%, un nouveau plus bas historique d’Amazon et le meilleur que nous ayons suivi depuis qu’il a été présenté dans notre tour d’horizon des meilleurs cas AirTag. Il fournit un boîtier en TPU « rugueux, durable et texturé en grès » pour votre AirTag avec un joli mousqueton afin que vous puissiez le fixer à à peu près n’importe quoi. La conception ne «perturbera pas la transmission du signal ou du son», et vous pouvez en apprendre encore plus dans notre couverture de lancement. Découvrez toutes les offres de cas Prime Day AirTag ici.

Économisez sur les aspirateurs intelligents Roborock

Roborock propose désormais une série d’offres approfondies sur ses aspirateurs et vadrouilles robotiques intelligents avant l’événement de vente Prime Day 2021 d’Amazon. Vous envisagez jusqu’à 200 $ d’économies sur à peu près toute sa gamme de solutions de nettoyage autonomes classées 4+ étoiles, y compris le S6 Pure 359 $ (Rég. 499 $), Robot vadrouille E4 230 $ (Reg. 350 $), Robot aspirateur S4 Max 310 $ (Rég. 430 $), Robot aspirateur et vadrouille S5 Max 380 $ (Reg. 550 $) et aspirateur robot et vadrouille S6 MaxV 550 $ (Rég. 750 $).

Rangez la maison avec ces aspirateurs balais

Obtenez 10% de réduction sur les solutions de nettoyage de maison intelligente de Dreametech avec code RÊVE925

Dreametech développe des appareils de nettoyage domestiques intelligents innovants qui rendent le nettoyage plus pratique et améliorent la qualité de vie des utilisateurs. En plus des offres Prime Day de Dreame, les lecteurs de 9 à 5 bénéficient d’une remise exclusive de 10 % avec code RÊVE925, y compris le robot aspirateur Dreame D9 267 $ (Reg. 398,99 $) et l’aspirateur-balai sans fil Dreame T20 278 $ (Rég. 348,99 $).

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

